Rihanna luce más sexy que nunca con el cabello verde, al estilo de Billie Eilish

Rihanna es una de las cantantes más famosas que logró la fama en 2007, con su tercer álbum Good Girl Gone Bad.

Desde entonces es un icono de la música que fusiona géneros caribeños con música pop y constantemente cambia su imagen y prueba diferentes looks.

La hemos visto con el cabello largo, corto, negro, castaño, rosado y hasta rojo, con diferentes estilos, imponiendo tendencias y demostrando que es muy versátil.

Rihanna luce más sexy que nunca con el cabello verde

Recientemente, la cantante posó para la revista Vogue Italia y sorprendió llevando su cabello negro y verde, al mejor estilo de Billie Eilish.

A sus 33 años Rihanna está en su mejor forma, y constantemente presume sus curvas en vestidos, y lencería de su marca Savage x Fenty.

Y ahora, presumió sus curvas en diferentes atuendos sexys para la edición de junio la revista, donde ella además de posar lo dirigió todo.

“Rihanna por Rihanna! Cuando para nuestro número Do It Yourself, Rihanna lo hizo ella misma fotografiando y diseñando su propia portada”, se lee en la publicación de Vogue.

Y especificaron que “en el set, Rihanna interpretó simultáneamente al artista y la musa, el observador y lo observado, el director y el personaje, experimentando en la delgada línea que existe entre los dos lados de un artista”.

En unas imágenes aparece Rihanna con un vestido negro muy sensual con transparencias.

Y también posó en uno rojo que parece tener pétalos de rosa y contaba con transparencias.

Pero, una de las cosas que más llamó la atención, además de sus curvas, fue su nuevo look, pues lleva el cabello negro con unas mechas verdes.

Este es un estilo muy arriesgado que pocas famosas se han atrevido a llevar, así como Billie Eilish lució hace unos meses.

Pero, sin duda a la cantante le luce de maravilla, y le va muy bien con su tono de piel, un look arriesgado que resulta de los mejores.

