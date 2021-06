Juan Soler y Kalimba se suman a la lista de los famosos que se niegan a vacunarse por esta razón

En medio de la crisis sanitaria que ha desatado el COVID-19 a nivel mundial, algunos famosos como Juan Soler han decidido no vacunarse en contra del virus, mientras que otros exigen la inoculación.

El actor argentino aseguró que no se inmunizará contra el coronavirus a pesar de que ha querido viajar para conocer a su nieta recién nacida nacida nieta, Alfonsina, quien nació en Argentina.

Soler culpó al gobierno argentino de no poder visitar a su familia ante la precariedad del sistema y el cierre de fronteras, debido a la pandemia.

“El gobierno de Argentina es una porquería, estamos con un problema enorme, entrar o salir. No sabes si puedes entrar y después salir de nuevo. Quitaron todas las aerolíneas, entonces hay sólo una […] que es un desastre. Entonces sí, no he podido conocer a mi nieta todavía”, comentó el acto en el programa ‘Hoy’.

El galán de telenovelas causó revuelo en redes sociales al asegurar que no se vacunará porque considera que es una mentira.

“Prefiero no hablar del tema porque después les voy a decir que no se vacunen, que es una mierd* la vacuna, que es una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse porque no que están haciendo… pero, ¿para qué eso?”, cuestionó.

El vídeo de la entrevista realizada por el matutino, fue publicado en Youtube, donde los internautas pidieron que fuera eliminado, pues sus palabras estarían desinformando a la población.

“Es una irresponsabilidad no vacunarse contra el covid”, “Mejor no abras la boca en contra de las vacunas. En un país con más de 200,000 muertos tus palabras no vienen bien y más bien resultan irrespetuosas. Dedícate a las novelas”, escribieron en la plataforma.

Kalimba se unió a Juan Soler y le dice no a la vacuna

El cantante Kalimba conversó recientemente sobre la nueva serie que preparan sus ex compañeros de OV7 sobre la agrupación.

El interprete contó que no se ha vacunado y tampoco lo hará. Sin embargo, no detalló el motivo de su decisión.

“Yo no me vacuné, no me voy a vacunar, no tengo ninguna razón específica, no tengo nada político, no tengo razón específica ni química ni porque vi un link, no está en mí vacunarme”, finalizó.

Otras celebridades que se ha manifestado en contra de la inmunización contra el coronavirus, han sido Paty Navidad y Miguel Bosé quienes en más de una oportunidad han asegurado que está hecha con fines tecnológicos, aunque no niegan la existencia del virus.