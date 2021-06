OV7, la serie no se ha estrenado y ya enfrenta polémica

La serie de la reconocida agrupación OV7 va viento en popa y próximamente empezarán las grabaciones de la biopic.

La producción relatará el triunfo de los ocho integrantes en los años 90’ y será dirigida por el empresario José Bastón junto a su esposa Eva Longoria.

Así lo informaron Mariana Ochoa y Óscar Schwebel integrantes de la banda. Sin embargo, no todos fueron notificados de este nuevo trabajo.

Erika Zaba, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, Kalimba, M’balia Marichal y Ari Borovoy, volverán después de casi dos décadas de su separación.

Kalimba no ha sido notificado sobre la serie de OV7

El cantante Kalimba contó que no ha sido notificado sobre este proyecto que lleva a cabo en Estados Unidos.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie. Ya ahí me mandan mis regalías. (…) me deberían de avisar, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía qué se iba a hacer la serie”, sostuvo en el programa Ventaneando.

Aseguró que deberían mostrarle el guion y exponer la esencia positiva de la agrupación, la cual segura que siempre tuvo un ambiente amoroso y triunfador.

“Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser, obviamente a ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes, una serie dramática. OV7 ha sido siempre un grupo triunfante, un grupo exitoso, definitivamente no siempre hemos estado bien porque somos una familia y las familias no están siempre bien”, agregó.

Sin embargo, las palabras de Kalimba difieren de los rumores surgidos sobre la fractura que sufrieron tras la separación del grupo.

“Tal vez del 8 al 10 por ciento como máximo en nuestra carrera hemos tenido roces y el otro 90 ha sido solamente gozo”, añadió.

Kalimba habló sobre la lealtad de sus compañeros

El intérprete resaltó la lealtad que han mantenido como compañeros, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que no lo tomen en cuenta.