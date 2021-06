Estás fueron las famosas que cayeron en la trampa de Ricardo Ponce y asistieron a Bacalar

Las mentiras y estafas del presunto sanador Ricardo Ponce salieron a flote el fin de semana pasado con las declaraciones de la youtuber Maire Wink.

La joven lo acusó de tener una secta sexual camuflada dentro de sus retiros en Bacalar.

Ponce se encargaba de llevar a un estado de vulnerabilidad a las personas con sentimientos del pasado para aprovecharse de tal manera que las seducía y envolvía hasta llevarlas a la cama.

“Me estaba tratando de manipular con su discurso espiritual, diciéndome que si no me acostaba con él era por mi corazón cerrado, que corro del amor”, contó.

Maire realizó la denuncia pública con el vídeo para evitar que otras chicas siguieran cayendo en su manipulación.

La youtuber no solo contó su experiencia sino la de otras personas que asistieron a sus eventos y el de una empleada que fue presionada para tener sexo.

“Ahora entiendo que fui manipulada, fui yo la que no supo decir que no y me hago responsable de eso. Si esta historia hubiera terminado aquí, este video no existiría, pero la historia apenas comienza”, sostuvo.