Esto es lo que ha sucedido con el caso de Ricardo Ponce

Luego de que la influencer Maire Wink denunciara al gurú Ricardo Ponce por abuso sexual y acoso, el caso sigue dando mucho de qué hablar entre testimonios y las acciones legales que se están tomando.

Ponce es un conferencista y auto proclamado “creador de la auto sanación” pues a través de sus pláticas, enseña a sus seguidores a romper patrones mentales tóxicos para obtener liberación emocional.

Es un hombre carismático, buen orador, sabe de ingeniería social. Es un hombre que mucho tiempo se dedicó al marketing, desde hace 10 años dejó el marketing para dedicarse a ser una especie de gurú que basa toda su filosofía en el sentir de las emociones“, dice Wink al inicio del video.

La contestación

Tras las acusaciones, el gurú compartió en sus redes un comunicado en el que asegura que sólo lo están ‘difamando’ y que apelará con hechos.

Instagram/ Ricardo Ponce

¿Qué hay detrás de Ricardo Ponce?

Instagram/ Ricardo Ponce

Con más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, Ponce ofrecía talleres de hasta 50 mil pesos en los que, según los testimonios, se aprovechaba de la vulnerabilidad y sensibilidad de las mujeres para abusar de ellas. El gurú las manipulaba, engañaba, seducía, acosaba y abusaba sexualmente de ellas por lo que ahora está sujeto a investigación ministerial acusado de incurrir presuntamente en el delito de Trata de personas en agravio de mujeres.

Catean hotel en Bacalar donde Ponce hacía sus retiros de “autosanación”

Facebook/ @centroholistico.akalki

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) catearon el hotel Akalki, ubicado en el municipio de Bacalar donde el coach realizaba sus retiros de “autosanación”.

En sus redes sociales se pueden encontrar videos y fotos del hotel, al pie de la Laguna de los Siete Colores. “El Retiro en Bacalar es el evento estrella del compartir de Ricardo. Un intensivo en donde vivirás una profunda liberación emocional”, describe el sujeto.

Testimonios escalofriantes

Instagram/ Ricardo Ponce

Cada vez suman más las mujeres que han testificado violaciones, abusos y otros tipos de violencia sexual que vivieron durante los retiros de Ponce.

Una cuenta de Instagram llamada @denunciaaricardoponce fue creada para que las mujeres agredidas alcen la voz.

“Ricardo P. tenía departamentos con mujeres viviendo en el”, “Durante 2 meses me escribía por Snapchat, me hablaba sexualmente en las mañanas a las 11 am o en las noches como a las 10pm”. “Un día subí una selfie en el espejo y él me respondió con una foto de él desnudo con su pene erecto”, son algunos de los testimonios que se leen en la cuenta.

Famosas que apoyan y alzan la voz

Instagram/ Aislinn Derbez

Aislinn Derbez compartió el video de Maire Wink en su cuenta de Instagram y confesó que a Ricardo Ponce “se le notaba a leguas lo turbio” y pidió no “endiosar” a cualquiera ya que hay muchos que se aprovechan de las terapias de sanación para cometer abusos.

La youtuber Nath Campos, quien ha estado muy activa en las protestas contra abusos de mujeres, también usó sus redes sociales para solidarizarse con las víctimas. “Gracias por alzar la voz”, escribió Campos al compartir el testimonio de Maire Wink.

Por su parte, la diputada Alessandra Rojo de la Vega hizo referencia cómo las acciones de Ricardo Ponce son calificadas como trata de personas.

“De lo que es experto es en manipulación. no sabemos de cuantas mujeres ha abusado pero ya basta. El silencio ya no es su cómplice. Salgan y denuncien, ustedes no tienen por qué sentir pena, ustedes fueron víctimas de un engaño y eso se debe castigar. Se dice ‘liberador sexual’ y dice absurdos como que el feminismo es negarse a ser mujer. No señor, el feminismo sirve a las mujeres para entender que los comportamientos por los que hoy se le acusan son violencia sexual”, expresó la diputada en un video.

