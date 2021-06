Itatí Cantoral reveló que le fue infiel a Eduardo Santamarina con Gabriel Porras

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina fueron por mucho tiempo una de las parejas más queridas de la farándula mexicana, sin embargo, su relación terminó en un gran polémica que hoy en día revela una nueva versión.

Y es que por mucho tiempo la recordada Soraya Villasmil sostuvo que su relación con Santamarina culminó luego de que este le fuera infiel con Susana González, pero una nueva historia reveló recientemente con el presentador Yordi Rosado.

La actriz contó que le fue infiel a quien es el padre de sus gemelos luego de atravesar una crisis en su matrimonio.

“Ya estábamos separados, ya estábamos mal (…) en mi caso yo me adelanté porque empecé a salir con una persona que se llama Gabriel Porras y no estaba yo divorciada”, detalló.

Itatí añadió que tras culminar su divorcio con Eduardo, dio por finalizada su relación con Porras, pues sabía que nunca lo había querido.

Gabriel Porras es un actor mexicano reconocido por grandes telenovelas y producciones estadounidenses.

El actor de 53 años ha estado en producciones como ‘Tres veces Sofía’, ‘Nada Personal’, ‘Olvidarte Jamás’ y en ‘La Reina del Sur’.

Porras quien tiene 53 años, estuvo casado con la reconocida actriz Sonya Smith por cinco años, pero finalizaron su compromiso en 2013.

Cantoral y Santamarina se casaron en 1999, pero tres años después decidieron separaron tras los rumores de infidelidad. En 2004 firmaron el divorcio.

La artista contó los duros momentos que vivió con el actor debido a su alcoholismo, lo que lo llevaba a estar de fiesta hasta seis días.

Catoral narró como un día su ex esposo le pidió ayuda llorando para salir de la crisis que enfrentaba.

“El me dijo un día: ‘ayúdame’ (…) ahí él dijo, ‘Itatí yo no quiero ser alcohólico, yo no quiero meterme ninguna droga, yo quiero ser un hombre de bien’, pues es una persona que, te juro que es puro corazón y lo logró”, reveló.