Alessandra Rosaldo terminó con los rumores de separación con Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han dejado en evidencia las diferencias que tienen como pareja durante los episodios de ‘De viaje con los Derbez 2’, al punto de generar algunos rumores sobre una posible separación de la pareja.

Sin embargo, Alessandra declaró que siguen más unidos que nunca y que su comportamiento no le agradará a algunas personas pero no es motivo de separación.

La segunda temporada de la serie familiar ha sufrido críticas por parte de sus espectadores y fue Martha Figueroa quien aseguró que el fin del matrimonio de la pareja Derbez y Rosaldo estaba cerca.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, dijo Alessandra en el programa De Primera Mano.