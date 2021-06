Viñuela revela la especial conexión de su hijo Tomás y Pedro Milagros

En el nuevo capítulo de De tú a tú, José Miguel Viñuela habló sobre su especial amistad con la periodista Javiera Suárez, quien falleció producto de cáncer en junio del año 2019.

En conversación con Martín Cárcamo, el animador reveló que el día en que se enteró de su enfermedad, “ese fue el día en que me di cuenta, en que dimensioné la importancia que tenía la plata en las vidas”. “Ese día me vino como una fuerza por dentro. Me quería morir. Salí de mi casa y me quería morir todo el día. Y cuando me contaron eso fue como una fuerza que me dijo ‘hueón, ¿te quieres morir por plata? Sí, es el trabajo de 20 años, pero es plata’“, dijo, refiriéndose al difícil momento que enfrentó tras ser estafado por Alberto Chang.

Viñuela en De tú a tú – Canal 13

Viñuela habló sobre la conexión de su hijo Tomás y Pedro Milagros

Tras referirse a lo dolorosa que le resultó la partida de Javiera Suárez, José Miguel Viñuela habló sobre la especial conexión que existe entre su hijo Tomás y el hijo de Javiera Suárez y el cirujano plástico Cristián Arriagada, Pedro Milagros.

El animador contó que tras la partida de su amiga, su relación con el médico se volvió aún más cercana. De hecho, reveló que ambos se mudaron cerca de su casa, por lo que se ayudan constantemente. “Somos muy amigos. Cristián matriculó a Pedrito en el colegio donde nosotros tenemos a Tomás, son compañeros de curso”, dijo.

En este contexto, reveló que hace poco el médico lo llamó para que lo ayudara yendo a buscar a su hijo al colegio, debido a un problema que había tenido con su auto. “Fue súper emocionante, porque fueron varios días que lo pase a buscar y cuando lo veía caminando era ver a la Javiera, es igual. Con Tomás son muy amigos. Si la Javiera viera el nivel de amistad que tienen ellos dos, compañeros de curso en prekinder, que se van en el auto felices, gritando…”, señaló.

También tuvo palabras sobre Pedro Milagros, a quien describió como “un niño tierno, cariñoso, que tiene un padre espectacular“. “No sé… siento que tengo ese compromiso de por vida con ella y que Javiera está en algún lugar y que lo mira. Creo mucho en eso”, agregó.