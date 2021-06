En medio de la pelea José Eduardo Derbez, vuelve a ser el muro de contención entre sus padres

La pelea entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez parece nunca acabar, mientras tanto su hijo José Eduardo Derbez se mantiene en el medio de la confrontación de sus padres, tal cual muro de contención.

Recientemente, la actriz habló sobre la relación con el padre de su hijo y su historia asegurando que ella era “la bruja del cuento” en la vida de los Derbez.

“Está bien, no tienen por qué hablarse. Yo por mí mejor, por eso se llama “ex”, porque ya no es. Cada quien tiene su vida, sus parejas y su relación, esto fue ya hace de 30 años, entonces ya”, declaró José Eduardo para el programa matutino Hoy.

El actor aseguró que trata de no darle mayor importancia al tema y que no sabe cuándo irá a parar la pelea entre sus padres.

El comediante conversó sobre su mama quien recientemente cumplió sus 59 años.

Sobre la celebración contó fue pequeña debido a la pandemia por el Covid-19 pero disfrutaron en familia.

“Nos fuimos a comer y después nos fuimos a jugar parchís, es un juego que nos gusta mucho. Fue muy poquito, todo muy chiquito, ella quería celebrar más, pero no se ha podido”, contó.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez fueron pareja en 1992 pero en 1997 le pusieron fin a su historia de amor en medio de una polémica separación que incluso llegó a términos legales.

Sin embargo, y pese a las indirectas que se han lanzado ambos, la protagonista de ‘La madrastra’ descartó que exista alguna rivalidad hoy en día.

“Ya son tantos años, Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste”, sostuvo.