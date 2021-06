Pascual Fernández despidió a su perrito en emotiva publicación: recibió apoyo de famosos

El pasado lunes, Pascual Fernández comunicó el triste fallecimiento de su perrito Guero. El ex chico reality dio a conocer lo sucedido a través de sus historias, en donde explicó que su mascota falleció debido a un infarto.

Visiblemente afectado, señaló que “él estaba bien, le habían hecho una ecografía”. “No me pude despedir, es duro no poder despedirte de tu hijo cuando se va… ¡Oy, Dios mío, no saben cómo me siento!“, agregó entre lágrimas.

Pascual Fernández lamentó la partida de su perrito Guero – Instagram

El adiós de Pascual Fernández

Tras expresarse a través del formato historias, Pascual Fernández se volcó a su feed para compartir una publicación en homenaje a Guero. “Siempre temí este momento y por más que me mentalice para soportarlo, hoy es el día más doloroso de mi vida…”, dijo en un comienzo.

Guero, perro de Pascual Fernández – Instagram

“Se fue mi hijo Guero. Te vas y me dejas con el alma rota y el cielo lo sabe por eso llora conmigo. Hemos vivido cosas maravillosas juntos, viajes, experiencias, risas, llantos, amores y desamores…”, agregó, indicando que su perro conoció su peor momento “y solo tú conseguías centrarme con tu mirada…”.

“Fuiste mi hijo, mi mejor amigo, mi confidente, mi paño de lágrimas… lo fuiste todo para mí. Me siento orgulloso del hijo que tuve, espérame donde quiera que estés porque algún día volveremos a abrazarnos”, continuó.

“Fuiste mi hijo, mi mejor amigo, mi confidente, mi paño de lágrimas”, dijo el ex chico reality – Instagram

Pascual Fernández aseguró que su vida terminó, en cierto modo, “porque me quedo cojo sin ti”. Finalmente le agradeció por enseñarle el significado de amor verdadero y permanecer a su lado todo el tiempo. “Ya sabes que me salvaste muchas veces la vida solo con tu mirada… Espero que pronto pase este dolor que tengo y no me deja respirar… Te amaré eternamente”, cerró.

Pascual Fernández recibió un gran apoyo en redes sociales, incluyendo mensajes por parte de famosos como Bruno Zaretti, Tere Kuster, Elisa de Panicis, Titi Aguayo, Daniela Nicolás e incluso Oriana Marzoli, con quien compartió pantalla en los realitys de Mega.

“¡Lo siento taaaanto pascual! Pude vivir en primera persona cuánto amabas de Guero! Lo has querido y cuidado muchísimo. En el cielo siempre estará agradecido del dueño que le tocó ¡y de la vida tan bonita que le dio!”, señaló esta.