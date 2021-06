¿Pareja de Lucero le prohibió la gira con Mijares?

Lucero y Manuel Mijares realizaron el pasado 22 de mayo su concierto ‘Siempre amigos‘ con el cual deleitaron a sus fanáticos y les regalaron muy buenos recuerdos desde la comodidad de su hogar.

La pareja desbordó alegría y complicidad durante la velada en donde también compartieron junto a sus hijos: Lucerito y José Manuel.

Tras el éxito que obtuvieron con su reencuentro, decidieron realizar una gira juntos.

Sin embargo, algunos periodistas detallaron que no será anunciada puesto que la pareja de la cantante, Michele Kuri le dio un no rotundo.

Según los periodistas Martha Figueroa y Juan José Origel, Kuri le habría ofrecido a la cantante la misma cantidad de dinero que recogería durante la gira con su ex esposo, a cambio de no llevarla realizarla.

“Las malas lenguas ¿qué crees que dicen?, que Kuri, que es la pareja de Lucero, esto fue lo que me contaron, que como vio que se llevaban tan bien, que le entraron los celitos, entonces dijo: -no hagas esta gira, yo te pago lo que vayas a ganar en la gira pero no vayas-”, comentó “Pepillo” Origel en su programa de Unicable.