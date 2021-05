Rodrigo Herrera por acusación de Clarisa Muñoz contra Pablo Alvarado: “Un matinal líder te exige mucho”

A mediados de mayo, BioBioChile dio a conocer la acusación por acoso laboral en contra de Pablo Pablete Alvarado, ex productor ejecutivo del matinal Mucho Gusto, de Mega, realizada por la periodista Clarisa Muñoz.

Si bien la profesional no entregó más antecedentes, señaló que la acusación “finalmente no alcanzó a ser algo formal. Fui y entregué todos los antecedentes al canal, pero en el fondo lo que ellos me pidieron fue que yo hiciera una denuncia formal y tenía que conseguir testigos (…) pero nadie se atrevió a testificar contra el jefe“. “Todos sabían lo que iba a pasar”.

Rodrigo Herrera y la acusación de Clarisa Muñoz

A días de lo sucedido, el periodista Rodrigo Herrera, quien formó parte del matinal de Mega y mantiene cercanía con Alvarado, se refirió al tema en el programa El Cuestionario, emitido a través de WappTV.

Al respecto, aclaró que tiene un afecto muy grande hacia Clarisa Muñoz. “Es una gran periodista y no dudo que ella se haya sentido como dice sentirse. Pero yo me preocupé de averiguar los antecedentes, porque con Pablo Alvarado me siento cercano y lo conozco hace más de 20 años. Hablé sinceramente con él, él me expuso de manera muy dolorosa los antecedentes que habían ocurrido en el caso”, dijo, según consigna Glamorama.

“Y para que se entienda, acá no se trata de que haya una situación de maltrato a partir de una discusión o de un trato impropio con gritos, con denostación, con menosprecio, sino que en un período de tiempo la Clarisa sintió que a ella se le estaba como arrinconando. No se estaban tomando sus puntos de vista, no se le estaba dando la relevancia que ella tenía antes y a partir de ahí ella hace esta denuncia”, agregó.

Una denuncia “que finalmente no llega a nada, porque no había antecedentes de que Pablete la hubiera maltratado ni verbal ni físicamente, tampoco psicológicamente”, explicó. En este sentido, Rodrigo Herrera comentó: “Yo creo que hablar de maltrato laboral es un poco grande para este caso, porque a veces se confunde la alta exigencia, porque un matinal líder te exige mucho, con situaciones personales. Pero yo tiendo a creer, más allá de lo que sintió la Clarisa, ella ni siquiera tenía una relación tan directa con Pablete, porque Pablete era el director ejecutivo y abajo había editores”.

“No creo que Pablete haya tenido la idea de hacerlo”

Durante el programa, el periodista remarcó: “Yo no discuto que la Clarisa se haya sentido muy mal en todo este proceso donde ella dice haberse sido ninguneada o apartada, pero yo no creo que Pablete haya tenido la idea de hacerlo o haya sido una orden de él. Sobre todo porque Pablete era muy amigo de su padre (Guillermo Muñoz), entonces cómo va a hacer una estupidez de esa manera, era muy amigo del padre de Clarisa”.

“Entonces me cuesta creer que haya dicho ‘me voy a joder a la Clarisa, la voy a anular, la voy a ningunear’. ¿Pero cómo? Si la trajo precisamente porque era amigo del papá”.