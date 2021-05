Clarisa Muñoz acusó a Pablo Alvarado de acoso laboral en “Mucho Gusto”: “Nadie se atrevió a testificar”

Esta semana se reveló que la periodista Clarisa Muñoz realizó una acusación por acoso laboral en contra de Pablo Pablete Alvarado, ex productor ejecutivo del matinal Mucho Gusto, de Mega.

Según consigna BioBioChile, el hecho ocurrió en el año 2018, cuando la comunicadora acudió al Sindicato de Producción y a Recursos Humanos del canal, para entregar detalles de la situación que la afectaba.

El acoso laboral llegó a tal punto que incluso obtuvo una licencia psiquiátrica. “Para mí fue un tema muy complicado y doloroso en su momento, pero ahora por fin logré dejarlo atrás”, señaló Clarisa Muñoz. Actualmente, la periodista forma parte del programa Aquí Somos Todos, de Canal 13, y se encuentra con licencia prenatal.

Clarisa Muñoz en Aquí Somos Todos – Instagram

Si bien no entregó más antecedentes, aludiendo a su embarazo y a su salud emocional, señaló que la acusación “finalmente no alcanzó a ser algo formal. Fui y entregué todos los antecedentes al canal, pero en el fondo lo que ellos me pidieron fue que yo hiciera una denuncia formal y tenía que conseguir testigos (…) pero nadie se atrevió a testificar contra el jefe“. “Todos sabían lo que iba a pasar”.

Clarisa Muñoz fue trasladada al departamento de Prensa

La periodista señaló que cuando regresó a su trabajo, luego de la licencia psiquiátrica, fue trasladada al departamento de Prensa de Mega. “Nunca me dijeron que era por eso. Después de que volví con la licencia psiquiátrica en la que estaba, me pasaron inmediatamente a prensa, no tuve que pasar de nuevo por el matinal“, dijo.

Actualmente, Pablo Alvarado se encuentra fuera de Mega. Su salida se confirmó a principios de mayo, tras no llegar a acuerdo en la negociación de las condiciones de su contrato con el canal. Consultado por la acusación, Alvarado aseguró que “nunca se me informó por tal denuncia“.