Pancho Saavedra y sus temores al hablar sobre su orientación sexual: “Tenía miedo si el público me deja de querer”

En el nuevo capítulo de De tú a tú, Martín Cárcamo se trasladó hasta Curicó, en la región del Maule, para conversar con el animador Pancho Saavedra, quien no solo le abrió las puertas de su casa, sino que también de su vida.

El conductor de Lugares que Hablan mostró la casa de su abuela, el lugar en donde se crió, y revivió algunos pasajes de su infancia recordando los momentos que más lo marcaron. Posteriormente, el equipo llegó hasta la casa de sus padres, en donde sostuvieron una conversación sobre distintos temas, como su periodo de adolescencia.

También abordaron la orientación sexual del animador, instante en el que Pancho Saavedra se sinceró sobre sus temores al hablar abiertamente sobre el tema. “Yo tuve muchas dudas de darte esta entrevista, porque hace como un mes atrás le di una entrevista a la Angélica Castro en la radio Agricultura y cuando tú empiezas a leer lo que la gente empieza a comentar, y ves que de los 100 comentarios 40 eran ‘maricones asquerosos, ¿hasta cuando la gente va a seguir?, Sodoma y Gomorra, lean la Biblia‘, a ti te da miedo y te vas cerrando como ostra”, dijo en un comienzo.

Pancho Saavedra en De tú a tú – Canal 13

“Por eso me demoré tanto en darte esta entrevista, que tú me habías invitado en febrero. Porque yo sentía y decía ‘pero no quiero exponerme a esto. No quiero exponerme a que me hagan daño. No quiero exponerme a las groserías, a las faltas de respeto, porque no tengo por qué hacerlo'”, explicó, indicando: “Hoy día lo estamos hablando y yo soy una persona pública, pero cuánta gente no sufre esto en silencio y termina tomando determinaciones radicales y se quitan la vida. ¿Cuánta gente lo ha hecho?”.

Pancho Saavedra: “Tú tienes derecho a casarte y yo no”

Durante la conversación con Martín Cárcamo, Pancho Saavedra abordó las dificultades a las que se ha enfrentado, como su imposibilidad de contraer matrimonio y a adoptar. “Yo hoy día soy un ciudadano de clase B, no soy igual que tú (Martín Cárcamo), porque tú tienes derecho a casarte y yo no. Entonces tú tienes más privilegios que yo. Tú tienes derecho a adoptar, yo no. Entonces hay muchos más privilegios y tú tienes una vida donde tienes muchas más libertades, yo no. Entonces yo digo ‘¿por qué?'”, dijo.

“No quiere decir que hoy día esté hablando con tanta libertad contigo y con tanta tranquilidad, porque es la tranquilidad que tengo en mi vida, con mi familia, porque estoy resuelto, no quiere decir que yo hoy día vaya a empezar a salir en las portadas de las revistas“, agregó.

“Hoy día soy un ciudadano de clase B”, dijo el animador – Canal 13

En ese momento, el animador habló sobre los temores que tenía al hablar abiertamente sobre su orientación sexual. “Yo tuve muchos miedos, tenía miedo que me echaran del canal. Son los miedos con los que uno crece. Tenía miedo si el público me deja de querer y si me echan del canal y si los auspiciadores dicen que no quieren relacionarse conmigo. Pero ha sido todo lo contrario. Yo nunca he ocultado ser quien soy, pero nunca tampoco me he andado pregonando. Y yo siento que la gente que ha estado a mi lado, ha estado a mi lado y me ha dado el espaldarazo profundo para poder desarrollarme como comunicador y como el hombre que soy”, explicó.