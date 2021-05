Geraldine Bazán se convierte en todo una Cruella de Vil con outfits increíbles diseñados por ella misma

Geraldine Bazán posó regia y dio su mejor versión de villana al modelar con espectaculares outfits inspirados en la nueva película de Cruella que recientemente estrenó Disney+.

La actriz no solo fue la modelo de los diseños sino también la diseñadora de los mismos, dejando claro que no solo es buena para la actuación, sino también para el diseño de moda.

“Que nada te impida ser quién eres… Muestra tu poder, talento y personalidad! Disney me invito a crear diversos looks con inspiración #CruelladeVil y no podría estar más feliz con el resultado. Selfloveisyourpower”, dijo en su cuenta en Instagram.