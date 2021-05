Cata Vallejos alza la voz tras críticas por opinión sobre vacuna contra el Covid-19: “Me desean la muerte”

Una gran polémica fue la que generaron los dichos de Cata Vallejos sobre la vacuna contra el Covid-19. Todo comenzó cuando un usuario de Instagram le preguntó por su opinión acerca de las vacunas, y si recibiría la dosis contra el virus que ha matado a millones de personas en todo el mundo.

“No me voy a vacunar. Casi nunca me vacuno por nada, con ningún tipo de vacuna, ni con la influenza (…) porque siento que puedo defenderme yo misma. Mis defensas son muy fuertes“, señaló la joven, con más de un millón de seguidores en la plataforma.

Sus palabras fueron criticadas a través de redes sociales, por parte de quienes la tildaron de “irresponsable”, de “desinformar”, y de “dar un mal ejemplo”, considerando la cantidad de personas que la siguen virtualmente.

Cata Vallejos: “Sentía que tenía que ser real“

Tras los comentarios que surgieron en las distintas plataformas, y que incluso la llevaron a convertirse en trending topic en Twitter, Cata Vallejos emitió un descargo a través de sus historias.

“Quiero contarles algo… Hoy tuve pena (pensé que no me afectaría la verdad, pero sí…) de ver a tanta gente escribiéndome por interno cosas horribles. No sabía que era tan terrible dar mi opinión de algún tema que quizás la mayoría no está de acuerdo… Pero sentía que tenía que ser real y transparente al responder una pregunta que me hacían, no hablar lo que todos quieren escuchar. Perdón pero no soy falsa”, partió escribiendo.

Cata Vallejos tras revelar por qué no se vacunará contra el Covid-19 – Instagram

En el texto, la influencer señaló que “hablar de algún tema con respeto y desde el corazón, y si tengo o no la razón, es siempre desde una postura de respetar al otro y su opinión también. Pero parece que a algunas personas se les olvidó esa palabra”. “Me piden empatía y no son capaces de mirarse el ombligo, ¿me desean la muerte? Me insultan muy feo… ¿Qué es eso por favor? Qué les pasa por su cabeza, a mí no me daría la cara de ir a insultar a otra persona que punto uno, ¡no la conozco! y punto 2, porque piensa diferente a mí…”, agregó.

“Eso no es motivo de tanta violencia… y eso es lo que me da pena, de ver en qué se ha convertido el ser humano. Es triste la verdad… Espero que esto ya mañana se me pase… y vuelva a ser la persona que soy”, continuó, advirtiendo que en adelante, bloqueará a quienes le escriban mala onda. “No me haré más mala sangre. Es la mejor manera de vivir la vida. Chao a la mala onda”, dijo.