Andrea Legarreta demuestra cómo superó el miedo al qué dirán

Si algo ha dejado claro Andrea Legarreta es que solo cree en ella y en lo es capaz de llegar a hacer, sin miedo a las críticas.

Y así lo dejó claro en su cuenta en Instagram donde publicó una reflexión sobre la autoestima.

“Autoestima no es: Voy a gustarle a todo el mundo. Autoestima es: No pasa nada si no le gusto a todo el mundo”, reza la imagen colgada en la red social, con la que demostró que no complace a quienes la juzgan sino que disfruta sentirse bien con ella misma.