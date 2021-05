Kris Jenner presume sus curvas en bikini a sus 65 y luce tan sexy como sus hijas

Kris Jenner es una de las empresarias más exitosas y es madre del famoso clan Kardashian Jenner, convirtiéndose también en su mánager.

También es una personalidad de reality pues creó ‘Keeping Up With the Kardashians’, programa que tuvo 20 temporadas y que llevó a su familia al éxito.

La empresaria de 65 años representa la elegancia en su máxima expresión, y es que siempre destaca por sus sofisticados looks.

Pero, también ha demostrado que la edad es solo un número y puedes lucir sexy y coqueta sin importar nada.

Kris Jenner en bikini a sus 65 luce sus curvas

Kris no solo es madre de seis hijos, también tiene 10 nietos, y ha demostrado que es la abuela más sexy.

A sus 65 años la celebridad tiene un cuerpazo que sorprende e inspira a todas las mujeres, pues todas quisiéramos llegar a esa edad luciendo tan fabulosas.

Instagram @krisjenner

En diferentes oportunidades Kris ha lucido bikini, presumiendo sus curvas y demostrando que a pesar de haber tenido seis hijos y de su edad, luce increíblemente bien.

En bikini negro de dos piezas, hasta en vestidos cortos de playa, y bikini de strapless, la matriarca ha probado que no existe límite de edad para realzar tu sensualidad.

Lecciones de moda que Kris ha dado para mujeres de 60

Mini vestido blanco y tenis

Recientemente Kris posó con un hermoso mini vestido blanco manga tres cuartos, y cuello camisero que combinó con unos tenis.

La celebridad posó al lado de sus hijas Kim y Kylie y parecía una hermana más y no su madre, demostrando que se puede lucir cualquier tipo de prenda que te haga sentir cómoda.

Instagram @krisjenner

Vestido animal print

Para el viaje de cumpleaños 40 de su hija Kim el año pasado, Kris realzó su elegancia y sensualidad con un vestido animal print.

Se trata de una pieza manga larga y transparente que tenía una enorme abertura en sus piernas, y era arruchado en la zona de la cintura.

Instagram @krisjenner

Mini vestido de limones

La matriarca también lució más hermosa que nunca llevando un mini vestido muy elegante.

Era blanco con estampado de limones, con mangas largas, y escote recto y lo combinó con unas sandalias nude, presumiendo sus tonificadas piernas.

Instagram @krisjenner

