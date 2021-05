José Miguel Viñuela reveló la otra sanción que recibió tras polémica con camarógrafo en Mega

El animador José Miguel Viñuela será el próximo invitado del programa De tú a tú. En conversación con Martín Cárcamo, hablará sobre su vida personal y algunos pasajes de su carrera en televisión, como la polémica que protagonizó tras cortarle el pelo a un camarógrafo en el matinal Mucho Gusto, de Mega.

El hecho ocurrido en julio del 2020, generó una gran controversia. El camarógrafo interpuso una demanda en su contra y además fue sacado de pantalla durante seis meses. “Dados los hechos ocurridos la semana pasada y que son de público conocimiento, Megamedia informa que a partir de este lunes 20 de julio José Miguel Viñuela no participará como animador en el programa Mucho Gusto“, señalaron desde el canal.

Si bien el animador lo recuerda como uno de los momentos más difíciles de su carrera, reveló que no fue la única sanción que recibió por parte de Mega. Así lo dio a conocer en el programa conducido por Martín Cárcamo. “Yo he trabajado veinticinco años en la tele. En mis veinticinco años no había pasado por un momento tan difícil, televisivamente, como el que pasé el año pasado”, dijo.

El animador explicó que también tuvo “una sanción económica”, aunque no entregó detalles al respecto. Sobre cómo vivió aquel periodo, comentó: “Yo estuve dos meses prácticamente con crisis de pánico. Estuve súper mal en mi casa. No podía salir a la calle”.

Además comentó que nunca hablado ampliamente sobre el tema. “Yo nunca he contado mi verdad”, dijo, indicando que entregaría su versión en el programa de Canal 13.