Fernanda Urrejola recordó episodios de abuso: “La primera vez que lo hablé fui súper criticada”

Durante su participación en De tú a tú, Fernanda Urrejola recordó los episodios de abuso que sufrió desde muy temprana edad. La actriz reveló que estos hechos comenzaron a ocurrir cuando tenía 7 años, y que repercutieron negativamente en su desarrollo posterior.

“Fui abusada desde muy chica a los 7 años, la primera vez, y eso quedó oculto en mí, no sabía que tanto eso afectaba. Y después me pasó con diferentes hombres, en muchas otras ocasiones mientras iba creciendo, y yo fui normalizando como que los hombres eran así”, contó.

“Creo que desarrollé ahí unas depresiones y cosas muy intensas que no sabía ponerles nombre. Tuve crisis a los 16, unas crisis espantosas, intentos de suicidios, pero a la vez era la niña que estaba siempre sonriendo”, agregó.

Fernanda Urrejola explicó que “pasaba mucho rato sola en la Católica y mi primer abusador fue un mozo que era mi amigo. Yo no sabía separar esta amistad de lo que era correcto y lo que no. Me sentía incómoda, pero era mi amigo“.

“Mi primer abusador fue un mozo que era mi amigo”, dijo la actriz – Canal 13

La actriz remarcó que “es muy complejo también todo lo que ocurre después. Cómo empiezas a desarrollar tu personalidad después de eso“. “Yo la primera vez que lo hablé, no se hablaba del tema. Fui súper criticada. Que lo hacía como para tener rating. En esa época ni siquiera existían las redes sociales, y tú no te imaginas la cantidad de personas que se me acercaron para agradecerme”, señaló.

Fernanda Urrejola: “Me hicieron creer que yo era el problema”

En diálogo con Martín Cárcamo, la actriz de 39 años reflexionó en torno a su experiencia. “A mí me hicieron creer que eso era el gran problema: que yo provocaba a los hombres, que mi forma de ser era la que provocaba (…) Yo les creía, y tenía un autoestima por el suelo. Hoy día soy capaz de poner límites y de entender que en realidad no era mi culpa, nunca fue”, dijo.

“Hoy miramos para atrás y nos damos cuenta de todas las cosas que nos parecían graciosas o era parte de, y nadie decía nada. Era así”, comentó, indicando que su “forma de reaccionar ante esas cosas, era petrificarme”.

Sus relaciones amorosas

Consultada por cuál fue la situación en la que se sintió más violentada, la actriz contestó que fueron sus relaciones amorosas. “Empecé a tener relaciones con hombres y tenía mucho abuso escondido. Entre abuso psicológico y también abuso sexual”, dijo.

“Empecé a tener relaciones con hombres y tenía mucho abuso escondido”, señaló – Canal 13

“Cuando tú no quieres y te obligan, o cuando parte de un abuso y tú como lo tienes tan integrado en ti esta forma de los hombres y después conoces su parte vulnerable y te enamoras igual de ese abusador. Es muy complejo. Me costó entender que eso era abuso también y fueron esas relaciones las que terminaron siendo mis mejores maestros y que me ayudaron a decir ‘esto tiene que parar'”, agregó.