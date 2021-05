Fernanda Urrejola anuncia su matrimonio con Francisca Alegría: “No me lo esperaba”

Fernanda Urrejola formó parte del nuevo capítulo de De tú a tú. En conversación con Martín Cárcamo, la actriz repasó algunos pasajes de su vida y también abordó su relación con Francisca Alegría, a quien conoció en Estados Unidos.

Según contaron, la conexión entre ambas fue inmediata y desde entonces han construido una sólida relación basada en el compañerismo.

“Sueño con un mundo en que realmente no tengamos que ponernos etiquetas, sueño con un mundo en que no importe eso”, comentó la actriz. “En este país no es legal el matrimonio homosexual, no es legal ser padres homoparentales, entonces estamos en un momento en que es súper necesario conversar de estos temas para cambiar las leyes”, agregó.

Fernanda Urrejola y Francisca Alegría se casan

Durante la conversación, Martín Cárcamo les preguntó si habían pensado en contraer matrimonio, a lo que contestaron positivamente. De hecho, Fernanda Urrejola extendió su mano para mostrar el anillo.

“Le pedí matrimonio durante la película”, comentó Alegría, mientras que Urrejola explicó: “Vamos a tener que casarnos en Estados Unidos porque en este país no es legal todavía“.

Fernanda Urrejola y Francisca Alegría en De tú a tú – Canal 13

Sobre el momento de la propuesta, la actriz reconoció: “No me lo esperaba en ese momento, de hecho, caí redondita en todo el plan que armó“. Si bien aún no definen la fecha para su enlace, ambas coincidieron en que no firmarán el Acuerdo de Unión Civil (AUC) debido a que no garantiza que puedan formar una familia.

“Nos interesa harto. Yo nunca imaginé que iba a tener que sacar la bandera y estar luchando contra algo, pero me parece insólito que en el siglo XXI todavía estemos hablando de estos temas y aclarar ciertas cosas”, dijo Fernanda Urrejola.