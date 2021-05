“¿Crees que soy hue…?”: Maite Orsini e Iván Guerrero protagonizan tenso momento en “CQC”

Hace unos días, CQC se hizo parte de la histórica elección que buscaba definir a los integrantes de la Convención Constitucional, los gobernadores regionales, y a los alcaldes y concejales de cada comuna. Iván Guerrero salió a las calles para tomarle el pulso a la jornada, contexto en el que se cruzó con la diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática (RD).

Al notar la presencia de Guerrero, la parlamentaria le pidió que su entrevista fuera “buena onda”. Sin embargo, momentos más tarde protagonizaron un tenso cruce luego que el periodista aludiera al episodio de “Las Arañitas” ocurrido en 2010.

“Hace no mucho tiempo había títulos que hablaban que se acababa el Frente Amplio. ¿Cómo se vive este tremendo triunfo, ¿Cómo ha escalado el frente amplio?“, preguntó Iván Guerrero. “¿Cachai que eres pesado? ¿Crees que soy hueona?“, contestó Maite Orsini.

Maite Orsini en CQC – Instagram

“No estoy ni ahí hueón. Soy política hace diez años, parlamentaria, abogada y me vienes a huevear por la huevada de los 18 años. Me da lata. Pregúntame por mi pega, no me agarres para el hueveo, me da lata”, agregó con molestia.

“Pero si de eso te estoy preguntando. Increíble. Solamente por una palabra se acabó todo“, se desentendió el periodista. Cabe señalar que luego del impasse, la parlamentaria no quiso continuar con su participación en el programa. Recordemos que episodio al que aludió el comunicador, ocurrió hace más de 10 años e involucró a conocidas figuras del espectáculo como Mario Velasco y Carolina Mestrovic.