“No voy a votar”: El motivo por el que Julio César Rodríguez no participó en estas elecciones

El pasado 15 y 16 de mayo, se vivió una histórica jornada de votación. Millones de chilenos se acercaron a las urnas para escoger a los integrantes de la Convención Constitucional, los gobernadores regionales, y a los alcaldes y concejales de cada comuna. Julio César Rodríguez, al igual que otros periodistas, participó de la cobertura para dar a conocer los pormenores y los momentos más llamativos del proceso minuto a minuto.

Su aparición se produjo en el matinal Contigo en la Mañana, que este fin de semana hizo una transmisión especial debido a las elecciones. Fue justamente en este espacio, que el comunicador reveló los motivos por los que no iría a votar.

En conversación con Monserrat Álvarez, Julio César Rodríguez señaló: “No voy a votar. Yo tuve que trabajar. Es que yo estoy inscrito en Concepción”. El periodista es oriundo de la región del Bío Bío, y según detalló, tiene una conexión especial con su comuna.

Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez en Contigo en la Mañana – CHV

“Yo no me he cambiado (de local de votación) porque en mi familia es un rito”, dijo. “Vamos, estamos juntos, regaloneamos, es un momento muy lindo. Entonces uno trata que eso siempre se repita. Tenía todo organizadito para ir el sábado… pero bueno”, agregó, aludiendo a su trabajo en Chilevisión.

“Al pie del cañón, como siempre”, comentó, añadiendo: “Pero con el corazón en Concepción. Mi mamá para el plebiscito se asustó, pero ahora sí, dice que rompe el miedo a la pandemia y va a votar”.