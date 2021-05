Carolina Miranda compartió los graciosos tras cámaras de ¿Quién Mató a Sara?

¿Quién mató a Sara? sigue liderando la lista de las series más vistas en Netflix México y es que la trama llena de misterio y romanticismo ha dejado a más de uno ansioso por una tercera temporada.

Carolina Miranda quien interpreta a Elisa Lazcano compartió con sus seguidores en Instagram un gracioso tras cámaras del momento en el que es rescatada por Álex Guzmán, el hermano de Sara, a quien le da vida Manolo Cardona.

En el audiovisual se puede ver a los actores escapando de la casa en la que fue secuestrada por Sergio, quien era la mano derecha de su padre, mientras caen al suelo y se ríen a carcajadas por el accidente.

“Les comparto este detrás de cámaras de Quién Mató a Sara 2 no se pierdan las risas de @manolocardona @lecheruiz y la mía al fondo 😂😂😂😂 alguien sabe de dónde es está escena ?! Se le cayó el mundo a mi Manolete”, bromeó la actriz.

De fondo a la grabación se escucha a Carolina decir “que no me cargue, que no me cargue, yo puedo”, mientras ríen a carcajadas.

Carolina Miranda y su gran éxito como Elisa

La mexicana de 30 años se convirtió en la gran protagonista de ¿Quién mató a Sara? donde se convirtió en Elisa, personaje con el que demostró su gran talento y la hizo llegar a la cima de su carrera como actriz.

Elisa es un personaje que alza la voz por la justicia y quien ayuda a Álex a revelar los más oscuros secretos de su familia.

“Es muy emocionante, poner una cara de póquer y no revelar detalles para que el público pueda ver algo diferente”, contó a la revista Esquire.

Miranda contó que fue muy divertido grabar la serie que se ha convertido en la serie de habla no inglesa más popular de Netflix.

“Tenemos muchos recuerdos porque la hace gente que está muy loca, así que… [risas]. Fue muy divertido rodar con ellos”, dijo.