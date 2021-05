El cruce entre Sergio Rojas y Marlene de la Fuente: “Pero escúchame, por favor”

Las polémicas declaraciones que hizo la actual pareja de Iván Núñez, siguen dando de qué hablar y ahora fue Marlene de la Fuente quien se refirió al tema en conversación con Sergio Rojas y Hugo Valencia.

La periodista estuvo en el programa Que te lo Digo, en donde desmintió algunas de las acusaciones que hizo Thais Jordao, incluyendo un hecho en el que la acusó de recibir a su “pareja en bikini en la última tentativa de estar con sus hijos”.

“Yo puse una denuncia de protección para que mi ex marido no tuviera acceso a acercarse a mí. Eso está en tribunales. Por lo tanto, les digo, es imposible que yo me haya puesto bikini para seducir a mi ex marido, porque además les quiero decir que el día que se rompió esta relación, yo fui la persona que le pedí a mi ex marido que se retirara del hogar por lo que yo había visto, por lo que yo supe”, explicó Marlene de la Fuente en el programa.

Marlene de la Fuente y su cruce con Sergio Rojas

Luego de su aclaración, Sergio Rojas tomó la palabra. “Marlene, escúchame, ¿sabes lo que pasa? Que finalmente la pregunta es ¿quién es Iván Núñez? Porque yo veo a una persona súper correcta, súper buen periodista, eso me hace pensar que es buena persona”.

“Y después de todo esto, de verte a ti, de ver a su actual mujer con unas declaraciones que son brutales, mi pregunta es ¿quién es Iván Núñez?”, agregó. De la Fuente contestó: “No sé, ustedes saben, yo estuve casada 20 años con Iván. Yo me siento muy contenta, de verdad respondí muy bien a todas las cosas, terminé este matrimonio…”.

Sergio Rojas, Marlene de la Fuente y Hugo Valencia en Que te lo Digo – YouTube

En ese momento, protagonizaron un cruce de palabras. “Marlen, no…”, dijo Rojas. “¡No, es que no te puedo decir!“, se excusó Marlene de la Fuente. “No te pierdas. No, no”, insistió el periodista.

“Sergio, tú me estás haciendo una pregunta…”, señaló la ex pareja de Iván Núñez. “¿Sabes lo que me pasa a mí? Que un hombre…”, comentó Sergio Rojas.

“Sergio…”. “No, pero escúchame, por favor. Un hombre…”. “Sergio, escúchame, tú me estás preguntando quién es Iván Núñez”, insistió la periodista. “Marlene, es el padre de tus hijos“. “Yo no sé quién es Garay”, dijo esta.

“Yo acepté muchas cosas”

Durante la conversación Marlene de la Fuente insistió en entregar sus declaraciones. “¿Sabes qué Sergio? Te voy a decir algo. Yo acepté muchas cosas. Muchas cosas y nunca supe que no eran normales. Yo acepté muchas cosas durante el matrimonio. Dediqué mi vida completa a enaltecer a una persona a engrandecerla profesionalmente, como persona como todo”, dijo.

“Me siento tranquila, me siento feliz, me siento honrada y salgo tranquila. Si tú me preguntas ¿por qué el padre de mis hijos acepta esto? No lo sé”, agregó.

“Y por qué accedí a esto? Porque de verdad, yo si hay algo que tengo y que él sabe, es que a mis hijos no me los toca nadie. Y perdóname que te lo diga, pero ella habló de mi hija y ahí cometió un grave error. Esto no es una amenaza, pero yo voy a ir donde tengo que ir con mis abogados y le voy a decir que me deje tranquila a mí y a mis hijos”, señaló.

“¡Escúchame!”

“Pero Marlen, una persona…”. “Espérate, Sergio, deja que responda”, intervino Hugo Valencia. “Yo hace un tiempo atrás recibí… Es que es algo muy fuerte chiquillos. Yo lo voy a contar este martes en mi live (por Instagram) a las cuatro de la tarde…”, dijo de la Fuente.

“¡Ay pero Marlene, no!”, señaló Rojas. “Si esta señorita no para…”, advirtió Marlene. “No, escúchame. Escúchame, Marlene. No. ¡Escúchame! Si quieres contar algo, cuéntalo, pero no lo promociones”, dijo el periodista.

Marlene de la Fuente y Sergio Rojas en que te lo Digo – YouTube

“No, es que tú escúchame primero. Yo tengo harta paciencia…”, insistió la comunicadora. “Marlene, Marlene, escúchame”. “¡Chuta, Sergio! Pero Sergio, escúchame”, agregó la ex de Iván Núñez.

“¡Marlene! Yo conozco tu expediente, conozco tu demanda a Iván. Conozco. La he visto. Nunca hablé de eso”. “Tú sabes lo que pasó entonces“. “Sí poh. No por mí. No lo hablé porque Cecilia (Gutiérrez) tenía la fuente”, dijo Rojas.

“Tú sabes entonces lo fuerte que hay detrás de eso”. “Nunca hablé. Marlene, nunca hablé. ¿Y sabes por qué nunca lo hablé?”. “Tampoco lo quiero hablar”, dijo Marlene. “¿Y sabes por qué nunca lo hablé? No por ti, porque yo siento que los niños no tienen culpa de eso“, dijo el periodista.

“Tienes toda la razón. Yo me he callado muchas cosas, aquí está relacionado lo de Garay, así como Sergio lo dice, él lo sabe“. “Porque Marlene tuvo mucho miedo, porque Garay tenía muchos contactos en otras partes. Y porque finalmente la Marlene podría no haber terminado muerta, sus hijos, porque los amenazaron. Y amenazaron de muerte a Marlene por sus hijos”, explicó el comunicador.