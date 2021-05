Will Smith condiciona su regreso a DC Comics y da una lección de amor hacia su hijo

Will Smith es uno de los actores más queridos por el público, no solo por su talento, también por la forma en la que defiende a su familia.

El actor, conocido por cintas emotivas como En Búsqueda de la Felicidad o de acción como Hombres de Negro y Soy Leyenda, sorprendió a sus fans al darle el sí a DC Comic con su participación en The Suicide Squad en el 2016.

Desafortunadamente el éxito de estas cinta no fue el esperado y puso en jaque la participación de Will Smith con DC Comics, ahora el actor podría regresar, pero para hacerlo hay una condición.

Según lo publicado en We Got This Covered Will quiere a Jaden Smith como Static Shock, uno de los personajes de ficción más importantes para el universo DC.

Static Shock, el personaje al que Jaden Smith podría darle vida

Jaden Smith amado por su padre

Esta noticia coincide con el fracaso de Después de la Tierra, película que costó 130 millones de dólares y sólo recaudó 60 millones. el “hombre de negro” fue el principal promotor de su hijo para el papel protagónico de la película.

Will Smith ha mostrado el amor hacia su hijo en repetidas ocasiones, Jaden es un joven polémico, tiene un estilo poco tradicional, juega con su estilo, es llamativo y, en ocasiones tiene apariciones desconcertantes con el público.

Aunque el afamado príncipe del rap ha intentado apoyar a sus hijos en todas sus etapas, su nombre pesa mucho, y varios han señalado que Will es que tiene mucho más carisma que Jaden y, en diversas entrevistas ha sido opacado.

Sin duda, Jaden Smith tiene el apoyo de su padre, quien no duda en darle un empujón para hacer que la carrera del joven despunte.