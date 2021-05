Lucila Vit por relación con Rafael Olarra: “Encontré al hombre de mi vida”

A fines del 2020, Lucila Vit y Rafael Olarra confirmaron su relación. La pareja compartió su primera fotografía algunas semanas después y hoy se muestran más felices que nunca. De eso habló la argentina en conversación con LUN, en donde entregó detalles sobre cómo surgió el amor entre ambos.

Recordemos que los comunicadores fueron compañeros en el programa Agenda, de Fox Sports, en donde compartieron junto a Rodrigo Sepúlveda, Camila Stuardo y Jorge Gómez, entre otros. En aquella época, cada uno tenía sus romances, por lo que nunca coincidieron.

Lucila Vit destacó que Olarra “siempre fue muy respetuoso, cada uno tenía relaciones diferentes en su momento y no lo conocía en otro ámbito. Nunca nos juntamos fuera del trabajo”. “En el trabajo teníamos buena onda, mucha química, pero nada más. Fuimos a Buenos Aires a hacer notas y nunca pasó nada, nada, nada y nada que no fuera trabajo”, agregó.

Lucila Vit y Rafael Olarra – Instagram

La pareja se reencontró durante una comida de ESPN, siendo aquella instancia la que dio paso al romance. “Recuerdo que me habló por Instagram. Me vio en una foto que estaba media triste y me preguntas: ‘¿Estás bien? Cualquier cosa, acá estamos’. Yo lo saludé después de mucho tiempo y empezamos a hablar por Instagram. Nos llamamos por teléfono. Ambos estábamos pasando por lo mismo y eso nos ayudó porque estábamos en periodo de duelo”, explicó.

“Cuando lloraba, me llamaba. Hasta que nos tocó de casualidad encontrarnos en una comida de ESPN. Y ahí nos vimos. Nos encontramos cuando ambos vivíamos un duelo…”, señaló. La argentina aseguró que la relación “realmente ha sido un cambio impresionante en mi vida. Mi familia está muy contenta porque en octubre me vieron muy mal, creo que peor que nunca. Y Rafael devolvió la felicidad, la tranquilidad y la paz a mi vida. Siento paz, mucha paz y eso es impagable”.

Lucila Vit encontró “al hombre de su vida”

En conversación con el citado medio, Lucila Vit calificó a Olarra como un “muy buen compañero”. “No tengo nada que decir. Yo lo conocía y sabía la persona que es y ahora lo puedo conocer en otro ámbito más personal y estoy muy contenta. Y me proyecto muchísimo con él. Siento que encontré, al fin, al hombre de mi vida…”, aseguró. Aunque “sin desmerecer a las personas que me acompañeron en otro momento, tiene todo lo que busco”.

“A veces estamos riéndonos a las cuatro de la mañana. Apenas nos levantamos, nos reímos muchísimo. El mismo humor. No somos graves. Nos reímos de nosotros mismos. Está buenísimo tener un partner así. Es impagable”, comentó, declarándose súper enamorada.

“Estoy muy contenta. Me siento plena. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, como tomar decisiones desde la tranquilidad y decir ‘voy’. Y si me equivoco, no importa porque sé que tengo una persona que me apoya en todo y que me deja ser. Con él soy yo y eso es buenísimo”, sostuvo.