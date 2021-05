Fernanda Castillo vuelve a enfrentar problemas de salud y confesó que ha tenido días muy difíciles

Fernanda Castillo es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana y recientemente preocupó a sus seguidores luego de compartir en su cuenta en Instagram que una vez más enfrenta serios problemas de salud.

La protagonista de ‘Enemigo Íntimo’ confesó que ha atravesado días muy difíciles, sin embargo, no detalló sobre la enfermedad que la aqueja.

“Hay días difíciles… días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo?”, escribió.

Fernanda Castillo compartió su momento vulnerable

La artista se mostró vulnerable ante sus seguidores y comentó que se ha cuestionado el por qué le tocó a ella enfrentar tal situación.

“Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ‘¿por qué a mí?’, tal ves la respuesta es: ¿por qué no?”, puntualizó.

Castillo aclaró que su enfermedad no se debe a la situación que enfrentó luego de dar a luz a su hijo Liam.

Recordemos que en aquel entonces estuvo hospitalizada por una hemorragia obstétrica que casi le cuesta la vida.

“No escribo esto para crear preocupación (no es covid, ni nada que ver con mi postparto) ni para recibir aliento (aunque agradezco sus buenos deseos y mensajes)”, agregó.

Junto a una fotografía en blanco y negro decidió compartir el momento para dejar en claro que no todo es como se muestra en redes sociales.

“Lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú”, finalizó.

Recientemente, Fernanda compartió con sus seguidores que regresó al set de grabaciones y esta vez lo hizo interpretando a una madre, personaje que le cayó como anillo al dedo pues recién se estrenaba como madre.

“Hace unas semanas regresé al set después de meses de pandemia, embarazo y ser mamá de Liam. Aunque parezca tonto, el primer día tenía mucho miedo de haber olvidado como se hacía (…) lo bueno es que mi personaje era mamá, así que por primera vez, en años de interpretar mamás, ahora estaba segura que sabía cómo se sentía”, contó.