Scarlett Johansson contó la poderosa razón por la que casi abandona la actuación

Scarlett Johansson se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Hollywood, sin embargo, no toda su carrera ha sido color rosa pues en sus inicios era poco el valor que le daban como actriz.

Actualmente, se destaca como Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel, un papel que matiza su personalidad en la actuación pero por el que tuvo que luchar, al punto de considerar alejarse de la actuación por no encontrar el lugar y el estatus que deseaba.

Scarlett inició su carrera de actriz con apenas nueve años pero no fue sino hasta su participación en la película Lost in Translation de Sofia Coppola cuando su nombre comenzó a ser conocido por su papel como Charlotte, una esposa joven solitaria y apática.

Luego de esta producción le surgieron grandes papeles como Girl with a Pearl Earring y Match Point, sin embargo, había algo que no la terminaba de satisfacer como actriz.

“Siento que cuando era una veinteañera me encasillaron en un determinado tipo de papeles. Estaba muy hipersexualizada. Supongo que por aquel entonces le parecía bien a todo el mundo. Eran otros tiempos. Pero esa personalidad no formaba parte de mi propia narrativa “, confesó durante entrevista con The Hollywood Reporter.

Scarlett Johansson a punto de abandonar su carrera

Los continuos papeles basados en un mismo estilo como la chica ingenua o la amante de alguien, la llevaron a una encrucijada en donde estuvo a punto de declinar su sueño de ser actriz.

“Durante años fue realmente difícil para mí intentar salir de personajes que eran una chica ingenua o directamente la otra mujer del protagonista”, explicó.

La luz al final del túnel llegó, pero no de las pantallas, sino con una obra de teatro cuando en 2010 le pidieron que protagonizara en Broadway la obra Panorama desde el puente con el personaje de Catherine.

“La noche del estreno sentí por primera vez que me habían dado la oportunidad de cambiar la narrativa de mi vida”, recordó.

Con una nueva faceta en los escenarios y las ganas de continuar cosechando éxito Johansson consiguió lo que tanto anhelaba y fue a partir de ese momento cuando empezaron a aparecer propuestas que le hacían justicia a su gran talento.

Ese mismo año se catapultó como la empoderada Black Widow en Iron Man 2 y dio inicio a su largo camino en Marvel.