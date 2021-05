Sergio Freire habló sobre la lujosa compra de la que se arrepintió: “Me daba vergüenza”

Maly Jorquiera y Sergio Freire fueron los nuevos invitados del programa De tú a tú, en donde hablaron sobre su relación amorosa y su compromiso, y sobre los momentos más llamativos de sus carreras, como su repentino ascenso a la fama. Este último, recordó sus inicios en El Club de la Comedia, el exitoso programa que le brindó una fama de la cual goza hasta hoy.

“Fue una locura, porque no lo buscábamos. Yo no lo buscaba. Yo quería hacer reír y trabajar tranqui. Pero esta fama que llega acompañada por el boom del programa, fue… que te gritaran en la calle las frases. Yo salía y todos me tenían un chiste”, dijo en un comienzo.

Sergio Freire en De tú a tú – Canal 13

Sergio Freire dijo que se sintió feliz del éxito que tuvo el programa y las dinámicas que planteaban, como las rutinas de humor y los sketchs. Sin embargo, reconoció que en un momento la fama lo sobrepasó. Hubo un tiempo en que me puse hueón. Sentía que éramos los más chistosos de Chile. Eso es penca. Soberbia. Lo bueno que duró un rato”, reconoció.

“La soberbia le juega muy mal a la comedia, porque la comedia es un acto súper humilde de hacer reír a la gente. Con soberbia se te complica ese acto y tuve que eliminarlo rápido”, comentó, revelando que incluso hizo una compra de la que hoy se arrepiente.

Sergio Freire y “la peor decisión” que ha tomado

Durante la conversación con Martín Cárcamo, Sergio Freire admitió que en su época de fama se comproó un lujoso auto. “Me compré un descapotable. La peor decisión que he tomado. Nunca lo abría. Me daba vergüenza. Lo vendí a los 5 meses”, contó.

El comediante habló sobre “la peor decisión” de su vida – Canal 13

El comediante detalló que actualmente el vehículo es propiedad de un curicano. “Moléstenlo a él”, dijo entre risas, para luego hablar sobre lo cuidadoso que es con su dinero. “No me hizo nada de sentido. Me mandé esa cagá, pero me recuperé rápido. Porque el mismo humor me ha enseñado todo. A ahorrar también me lo enseñaron los humoristas. Si yo quiero hacer esto, tengo que cuidarme”, señaló.