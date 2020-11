Vanessa Daroch sorprende con predicción sobre el futuro de Maly Jorquiera: "¿Otra guagua?"

Una gran sorpresa fue la que se llevó Maly Jorquiera en Sigamos de Largo, cuando Vanessa Daroch lanzó una predicción sobre su futuro. La tarotista y médium aseguró que la comediante se convertirá en madre nuevamente, agrandando su familia.

"Vas a ser mamá de nuevo", lanzó la invitada al programa de Canal 13, mientras la comediante le pedía a Fran García-Huidobro que preguntara por ella. "Yo quiero saber cómo se viene el futuro de Maly con respecto a la pareja. Y también me gustaría saber si la Maly va a tener más hijos", dijo la animadora.

"Lo acabo de decir. Lo acabo de decir antes de que hicieran la pregunta", remarcó Vanessa Daroch. "¡No! ¡No! Pero si no quiero. Yo me cocí acá, yo me cocí. Me hice tu tu tu tu", respondió Maly Jorquiera. Sin embargo, la tarotista reiteró que se convertirá en madre nuevamente.

"¿Pero puedo evitarlo? Es que sabí qué, si soy mamá de nuevo el ginecólogo es como el hoyo. Porque me dijo que esta cuestión era un preservativo para siempre", señaló la comediante, quien dio a luz a su primer hijo en el año 2017. "¿Creís que nunca más vas a tener guagua en tu vida? Pero por favor, qué nivel de ruralidad es esa", comentó Fran García-Huidobro.

"¿Otra guagua? ¡Qué voy a hacer!", reflexionó Maly Jorquiera, a quien posteriormente le entregaron una nueva predicción en torno a su futuro amoroso.

¿Se casa?

Según dijo la tarotista, Maly Jorquiera enfrentará un cambio importante en torno al matrimonio. "Viene un cambio muy importante en cuanto al matrimonio. Es como que le inyectarás energía. Es súper necesario porque están como demasiado parejito. Hay que inyectarle un poco de energía. Pero viene", sostuvo.

Las declaraciones de Vanessa Daroch provocaron la alegría de la comediante, quien en más de una ocasión ha demostrado sus ganas de casarse con Sergio Freire. "¡Pero viene!", dijo.

