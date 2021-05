“¡Cállate la boca!”: Paty Maldonado contra Diana Bolocco tras intervenir en acusación contra hermana de Paulina de Allende-Salazar

El pasado martes, se vivió un tenso momento cuando la periodista Paulina de Allende-Salazar leyó una acusación contra su hermana, relacionada con el bullying laboral. En aquella oportunidad, Diana Bolocco intervino, señalando que no tenía por qué responder por su hermana. Sin embargo, la comunicadora insistió.

“En #MuchoGustoMega sobre el bullying en el trabajo y lo sucedido con las enfermeras que se suicidaron. El maltrato en el trabajo es transversal. Mi madre lo sufrió a manos de Isabel de Allende cuando trabajaba en ADS. Isabel hermana de Paulina periodista del panel“, fue el mensaje que apareció en pantalla.

Paulina de Allende-Salazar – Mega

“¿Es tu hermana?“, preguntó Diana Bolocco, mientras se escuchaba la reacción de José Antonio Neme: “¿Cómo es eso…?“. Por su parte, Paulina de Allende-Salazar señaló: “Voy a seguir leyendo. La verdad no puedo dar fe sobre eso. Voy a seguir leyendo. No, voy a parar, en realidad. Si usted tuvo algún problema con mi hermana… Mi hermana no trabaja hace mucho tiempo ahí, la verdad lo siento. Me gustaría tener más información, voy a hacer las preguntas del caso. La verdad es que no puedo decir, no tengo idea de lo que pudo haber pasado ahí”.

“Es tu hermana, y la verdad no te corresponde responder por ella”, intervino Diana Bolocco. Tras el comentario, la periodista continuó leyendo mensajes en pantalla.

Paty Maldonado apuntó sus dardos contra Diana Bolocco

Tras el hecho ocurrido en el matinal de Mega, Paty Maldonado se refirió al tema en su programa Las Indomables, junto a Cata Pulido. En la instancia, criticó el actuar de la animadora.

“¡Ella se mete altiro! La ‘chupa chupete’. Al tiro. Típica de las gallas que se chupan el chupete. ¡Cállate la boca! Deja que ella responda, si esa mujer tiene la suficiente personalidad para defenderse. ¡No! tiene que salir la otra ‘chupa chupete. Por favor”, dijo, según consigna Radio Agricultura.

Por otra parte, Cata Pulido señaló que “esa es la única instancia de poder desahogarse y la otra (Diana) va y le presta ropa“.