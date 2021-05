Maly Jorquiera y Sergio Freire revelaron que perdieron un bebé antes de la llegada de Lucas

Una noche de comedia y revelaciones fue la que brindaron Maly Jorquiera y Sergio Freire durante su participación en De tú a tú. El comediante habló sobre su ascenso a la fama, su participación en el Festival de Viña y varios temas más, mientras que su pareja habló sobre el dolor que le produjo la muerte de su madre y su experiencia trabajando en televisión.

En un momento más íntimo, la pareja contó cómo se conocieron y la manera en que fue surgiendo el amor. Aunque también hubo espacio para hablar sobre su regalo más preciado: su hijo Lucas. Recordemos que los comediantes se convirtieron en padres en el año 2017. Meses antes de que Freire se presentara en el festival viñamarino.

Durante la conversación con Martín Cárcamo, Maly Jorquiera reveló que sufrieron una pérdida antes de la llegada de su hijo. “Nosotros habíamos perdido una guagua y fue ahí que dije ‘ya, a esta le voy a poner súper fe’, y de verdad fue bueno. O sea, no fue bueno perderla, pero nos dio una nueva oportunidad de hacerlo mejor”, señaló.

Sergio Freire habló sobre cómo su hijo le cambió la vida

Tras ver un video sobre las actividades de su hijo Lucas, y su buen sentido del humor, Sergio Freire habló sobre cómo el pequeño cambió su vida. “Es una entretención vivir esta pandemia con el Lucas. Ha sido increíble. De verdad que me arregló todo, el mundo para adelante, me ordenó. Como que llegó y ordenó mis metas”, dijo.

“Pensaba que yo era el protagonista de mi vida, pero no, es él. Y para él es todo lo que he hecho y lo que seguimos haciendo, entonces me marcó un horizonte muy hermoso, es lo mejor que pudimos tener. Es como la materialización del amor”, agregó.

Por su parte, Maly Jorquiera destacó que “tiene el arte en el ADN. Ponte tú nos nos dice ‘voy a hacer un chiste’ y para nosotros un chiste es muy importante, entonces respetamos su momento”.