Dulce María contó cómo su mejor momento físico fue cuando sufría de depresión

Dulce María se encuentra en uno de sus mejores momentos de su vida mientras experimenta todo sobre la maternidad, lo que le ha brindado madurez y la ha ayudado a atesorar los pequeños detalles de la vida.

La cantante ha aprendido con la llegada de su hija, María Paula, que no se puede vivir de apariencia y que se debe cosechar el amor propio, por lo que estos últimos años han sido de aprendizaje y de un arduo trabajo de aceptación.

La ex RBD relató en una entrevista para el canal de Youtube Beautyjunkies el duro momento que sufrió al quedar hundida en depresión, lo que la llevó a lucir uno de sus mejores momentos físicos pero le costó su salud mental.

“Yo de las veces que mejor me he visto físicamente, que yo digo: ‘Ay, cómo quisiera volver a estar así’, ha sido de las veces que he estado peor en mi vida… pero no, porque como que estaba enferma y estaba deprimida, entonces por eso estaba flaca”, reveló.

Dulce María aprendió a valorar su cuerpo

La crisis que padeció en aquel entonces la ayudó a reflexionar sobre su vida y entender que no podía interponer la belleza ante su bienestar psicológico.

“Estaba muy flaca, me sentía fatal, entonces digo, de qué sirve si me sentía mal físicamente y emocionalmente… No todo es el físico, todos tenemos cualidades diferentes… y eso también te hace atractivo y te hace hermoso…”, expresó.

Para Dulce María la belleza no siempre se demuestra físicamente.

“La belleza no solamente es exterior, creo que hay que hacer mucho hincapié, sobre todo ahora, al menos a mí me sirvió mucho con la pandemia, ahorita lo más importante es valorar estar bien por dentro, porque cuando estás bien por dentro reflejas una belleza que no la puedes comprar con nada ni cambiar, eso se ve por dentro”, agregó.

Mientras tanto la también actriz se mostró bastante paciente en cuanto a sus rutinas de ejercicios y aseguró que le dará tiempo a su cuerpo.

“Yo ahorita con la maternidad es bien difícil (hacer ejercicio) porque todo te cambia, entonces tienes que volver poco a poco a tenerte paciencia y a agradecerle a tu cuerpo lo que hizo por ti y que dio vida, y que ahora tienes que tener un poquito de paciencia para regresar…”, dijo.