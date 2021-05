El comentario de Tonka Tomicic tras portazo de Pamela Jiles: “¿Será porque sigue en abstinencia?”

El pasado lunes los programas de televisión abordaron en profundidad los resultados de las históricas elecciones del 15 y 16 de mayo. El matinal Bievenidos no fue la excepción, y en medio de su análisis enseñaron uno de los momentos que marcó la jornada: el portazo de Pamela Jiles a un periodista. La instancia fue utilizada por Tonka Tomicic para lanzar un particular comentario, con el que aludió a declaraciones anteriores de Pablo Maltés, pareja de la diputada.

Recordemos que el ex candidato a gobernador regional entregó detalles de su vida privada durante una entrevista, tras ser acusado de nepotismo. “No hay ningún conflicto de interés. Es transparente nuestra situación. Somos pareja pero tenemos una abstinencia sexual de tres años para que no hayan conflictos ni que haya problemas de nepotismo”, dijo.

Sus palabras fueron utilizadas por la animadora del Bienvenidos la mañana del lunes, cuando el panel repasó el portazo que le dio la parlamentaria a un periodista, luego que este le consultara por la derrota de su pareja en las elecciones. “Diputada, ¿qué le parece el resultado de Pablo Maltés en la gobernación?“, preguntó el comunicador. “Ustedes saben que hasta aquí no más, ¿cierto?“, contestó Pamela Jiles.

El 10% que no le gustó a L4 Abu3l4 pic.twitter.com/Y3G1Nj5MIA — Munir (@Munir) May 17, 2021

Tonka Tomicic y la abstinencia

Tras reproducir el momento en pantalla, Amaro Gómez-Pablos se refirió al hecho. “Eso es literalmente lo que llamamos un portazo. Un portazo a la prensa de parte de quien fuera periodista, a propósito de la consulta realizada de la derrota de Pablo Maltés”, dijo.

En ese momento, Tonka Tomicic lanzó un particular comentario. “¿Será porque sigue en abstinencia?“, consultó a su colega, aludiendo a los antiguos dichos de Maltés. Gómez-Pablos siguió analizando la situación, mientras que la animadora aclaró que “era para sacarte sonrisas Amaro“.

“Yo sé, yo sé, un poquito de humor. Lo cierto es que al final las formas son fondo. Y es aquí una conducta que tendrá que juzgar finalmente la audiencia“, continuó el periodista, agregando: “Tendremos que ver si finalmente, dados los exabruptos del fin de semana y lo que hemos visto, si efectivamente habrá un castigo también de sus llamados ‘nietitos'”.