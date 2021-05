Tonka Tomicic se sinceró sobre el estado de salud de su madre: “Mi mamá está súper mal”

La mañana del lunes, el panel del Bienvenidos se refirió a la triste pérdida que enluta la vida de Raquel Argandoña. La ex integrante del programa enfrentó la muerte de su madre a los 93 años de edad, lo que le ha provocado una inmensa sensación de tristeza con la cual empatizaron Tonka Tomicic y Sergio Lagos desde el estudio.

La animadora fue la primera en referirse al tema, con palabras para la fallecida Eliana de la Fuente. Tomicic la describió como “una mujer que no juzga, que escucha. Eso siempre lo decía Raquel”. “Tenía una conexión muy especial con las personas jóvenes, y es bonito que hayan tenido esa relación. De pronto no siempre nuestros mayores son lo más importante en la familia, y deben ser lo más importante. El lazo abuela-nietos es algo único”, dijo.

También reflexionó en torno a la celebración del Día de la Madre, instancia que Raquel Argandoña enfrentó por primera vez sin su progenitora. “Si hay algo que uno puede hacer para cortar las distancias, hay que hacerlo, porque se nos van nuestros seres queridos y este es tiempo precioso“, señaló la animadora.

Tonka Tomicic habló sobre el estado de salud de su madre

En medio de la conversación junto a Sergio Lagos, Tonka Tomicic tomó la palabra para leer un mensaje que le había enviado Raquel Argandoña. “No quedó nada pendiente. Lo dimos todo con mi hermana, pero se nos fue en dos horas. Estaba perfecta… El dolor es desgarrador. Cuando parte la mamá, ya nada es lo mismo”, leyó.

Tonka Tomicic en Bienvenidos – Canal 13

Las palabras de la opinóloga emocionaron a Tomicic, quien reflexionó en torno a su vida personal revelando íntimos detalles sobre el estado de salud de su madre, quien padece de alzheimer. “Mi mamá está súper mal de salud. De alguna manera, su presencia partió. Está en vida con nosotros, pero por su enfermedad no está su consciencia acá. Y es verdad lo que dice Raquel: una mamá es todo, es clave, es tu historia y tu identidad”, comentó.

“Lo que tenemos que hacer es honrarlas”, agregó, haciendo un especial llamado. “Así que si estás peleado con tu mamá, o tienes un tema pendiente con tu mamá, yo no, pero a veces la vida te pone en circunstancias difíciles y puedes tomarle el peso a lo que significa una mamá presente. Ayer fue el día de la mamá, justo pasó eso, y yo justo estando con mi mamá me llegó el mensaje de Raquel, y me hizo pensar mucho”, sostuvo.