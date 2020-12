Tonka Tomicic revela que su madre padece de alzheimer: "Ya no nos reconoce siempre"

El pasado 25 de diciembre, Canal 13 emitió un capítulo grabado del Bienvenidos. Los integrantes del matinal hablaron sobre las fiestas de este año, contexto en el que Tonka Tomicic se refirió a la enfermedad que afecta a su madre, María Petric.

La animadora reveló que su madre tiene alzheimer, un trastorno progresivo e irreversible que hace que las células del cerebro se consuman y mueran. Según Clínica Mayo, es la causa más común de demencia, una disminución continua de las habilidades de pensamiento, comportamiento y sociales que altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente.

Tonka Tomicic entregó detalles sobre el tema, indicando que "mi mamá tiene alzheimer. Mi mamá tiene una demencia que ha avanzado bastante". En este sentido, contó que decidieron llevarla a un lugar en el que pudiera mantenerse activa.

"Con mi hermana sentimos y decidimos que el mejor lugar donde pudiera estar para que tuviera actividad todo el día y estuviera siempre incentivada, en un lugar súper especial, súper bonito, donde tenía actividades todos los días", dijo, indicando que "pasaba del bingo a los disfraces, a hacer kinesiología, ejercicios".

"Entonces dijimos 'ya, hagámoslo'. Nosotras pasamos con ella todos los fines de semana, nos la turnábamos. Iba bien mi mamá", agregó, señalando que tuvieron que sacarla de aquel recinto debido a un brote de Covid que hubo en el edificio residencial en que se encontraba.

Tonka Tomicic habla de su duelo

Tras referirse al alzheimer que afecta a su madre, Tonka Tomicic reveló que "no me da pena porque yo hice el duelo hace como dos años atrás, cuando empezó todo esto, que es más duro. Fue difícil porque es un duelo, porque es como… Vas perdiendo a tu mamá".

"Ya no nos reconoce siempre. Cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas. Cuando llego me tengo que sacar la mascarilla porque no sabe quién soy. El otro día fui y me saqué la mascarilla y digo '¿quién soy?', y me dijo '¡Tonki!'. Ay, dicha. Fue súper bonito. Y la celebramos y tomamos tecito y estábamos las tres. Fue bonito", agregó.

"Es una enfermedad que va avanzando. En algunas personas avanza muy lento y en otras rápido. En mi mamá ha avanzado rápido y yo creo que la pandemia la ha hecho avanzar muy rápido", continuó, indicando que "la última Navidad real que yo pasé con mi mamá debe haber sido hace como dos años porque ella está pero no está… Pero está… No sé si puedo lograr expresar y hacer entender lo que significa eso".

Además, reconoció que lo que más extraña es que no está. "La quiero llamar para contarle algo y no está, no está mi mamá". "Uno tiene que honrar a los que no están a viva voz. Y mi mamá está… Está… Yo creo que tenemos María para rato", dijo.

"Yo no podría haber hablado de esto hace dos años. No hubiese podido. No había madurado en mí y hoy sí porque siento también mucha alegría a través de este trabajo darle lo mejor a mi mamá. Es carísimo. Es realmente algo muy difícil de sobrellevar como familia", cerró.

