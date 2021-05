Lisandra Silva comparte foto de su infancia y demuestra su gran parecido con Noah

Con 11 meses de edad, el hijo de Lisandra Silva se ha convertido en todo un protagonista en las redes sociales de su madre. La modelo cubana suele compartir registros del pequeño, celebrando cada uno de sus triunfos.

Recientemente, utilizó la plataforma para evidenciar el gran parecido que existe entre ambos, compartiendo una fotografía de su infancia y una de Noah en la actualidad.

Lisandra Silva en su infancia – Instagram

Lisandra Silva enseñó los registros sin ningún tipo de mensaje. Sin embargo, resultaron ser una clara muestra de los rasgos que comparte junto a su hijo. Y es que la forma de sus ojos, sus labios e incluso su nariz, parecen calcadas.

La publicación se da a pocos días del primer cumpleaños de Noah. El pequeño nació el 28 de mayo del 2020, y sus padres han celebrado cada uno de sus meses en el mundo.

Noah Peralta – Instagram

Sin embargo, no todo han sido buenas experiencias. En abril pasado, la modelo dio cuenta de una lamentable situación que vivió en un banco bicado en la comuna de Las Condes.

Lisandra Silva fue insultada

Según contó en redes sociales, el hecho se produjo tras aceptar un ingreso preferencial junto a su hijo de 11 meses de edad, lo que habría molestado a algunos clientes.

“Tuve una experiencia terrible en el banco Santander de Las Condes. Una mujer comenzó a insultarme y gritarme con mi pequeño delante y otro me dijo: ‘Deja la hueá y termina‘. Todo porque no les pareció que tuviera preferencia porque estaba con mi bebé”, partió relatando.

“Me quedé temblando y me afectó mucho sobre todo porque estaba en presencia de mi hijo”, reconoció Lisandra Silva, asegurando que “las personas están muy agresivas y no tienen sensibilidad. Pido más corazón y sensibilidad por nuestros pequeños. Que reciben toda la energía del medio en que viven”.

Finalmente, hizo un llamado para que los guardias actúen ante este tipo de casos. “Pido a los guardias de los bancos que tomen acción en estos casos. Mi guardia no dijo absolutamente nada. ¿Para qué están?”, cerró.