Eiza González sobre Trump: “Es un tirano”

La mexicana Eiza González le ha hecho frente en distintas oportunidades al ex presidente de EEUU, Donald Trump a través de sus redes sociales.

La actriz que se ha consolidado en Holywood mostró su felicidad luego de que perdiera las elecciones, debido a la postura que mantuvo durante su presidencia en contra de los mexicanos.

“Es un tirano y lo que hizo fue intoxicar al mundo con mentiras y con visiones parciales de la realidad”, dijo durante entrevista con la revista S Moda.

La también cantante relató lo duro que fue para ella establecerse en un país con un presidente que despreciaba a sus coterráneos.

“Era agridulce para mí porque me sentía sucia viviendo en un país donde la persona que estaba al frente decía cosas tan despreciables de mi gente. Viví en carne propia en este país la migración y tengo familia en la frontera, en Sonora. Lo conozco muy bien, sé cómo funciona y trabajo con muchísimas ONG que se dedican a ayudar en ese Estado. Para mí era devastador y se estaba simplificando mucho una situación muy compleja”, expresó.

Aseguró que siempre usó sus redes sociales para que la gran cantidad de seguidores que maneja vieran que los mexicanos no son como Trump los describía.

“Yo siempre lo ataqué en las redes sociales porque si tienes el poder de tener a seis millones siguiéndote, si tres o cuatro personas de las que me siguen pueden informar a otras personas de que las personas en México no somos así, que somos buenos y trabajadores, ya has logrado algo”, puntualizó.

Eiza Gonzalez lloró con el triunfo de Joe Biden

González confesó la emoción que sintió al conocer que Joe Biden había ganado las elecciones y se acabaría el odio que impuso el ex mandatario.

“Lloré durante horas. Me dio mucha alegría porque es un paso hacia un país mejor. Es un soplo de aire fresco, de esperanza en el futuro. Creo que lo que sucedía con Trump es que estaba dividiendo a la sociedad, estaba generando mucho odio. No puedo ver a la gente peleándose en las calles y a los neonazis”, dijo.

Relató que nunca quiso hacerse ciudadana americana mientras estuviera el republicano al frente pues iba contra su honor y moral.

“Para mí era complejo porque yo me podía hacer ciudadana en su último año de presidencia y recuerdo sentarme con mi mamá y decirle: «No lo voy a hacer. No me voy a hacer ciudadana bajo la presidencia de Trump porque va contra mi honor y contra mi moral. No tengo prisa. Soy feliz siendo nada más que ciudadana mexicana»”, contó.