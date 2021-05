DJ Méndez habló sobre su pasado delictual: “Lo hacía por odio”

Durante su participación en De tú a tú, DJ Méndez habló sobre su vida en Suecia, país al que llegó junto a su familia para buscar nuevas oportunidades. El cantante reveló que su padre había conseguido un nuevo trabajo, con el que pudo trasladar a su núcleo más cercano hasta otro continente.

Si bien su madre y sus hermanos tuvieron algunos problemas con el idioma, DJ Méndez logró aprenderlo en solo seis meses. En esta nueva aventura, el artista enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su tía Eva. La mujer, que trabajaba como enfermera en un hospital, fue abordada por unos desconocidos, quienes le rompieron el cráneo para robarle su dinero.

DJ Méndez recordó la muerte de su tía Eva – Canal 13

“No tenía dinero. Eso fue terrible porque dije ‘entonces el mundo no vale la pena’. Me puse malo, mi corazón se puso negro. Dije ‘voy a hacer sufrir a todo el mundo’. Yo considero que puedo darle alegría al mundo, pero también tengo un lado oscuro”, contó.

DJ Méndez y la delincuencia

Tras la partida de su tía, el cantante comenzó a involucrarse en algunos delitos. Según explicó, todo partió cuando tenía entre 13 y 15 años, cuando luego de una fiesta un amigo se ofreció a llevarlo a su casa en un auto robado.

“Lo veo que llega al auto con un destornillador, el loco mete la chapa, le hace.. No sé cómo, ni siquiera fue lo que yo pensaba por películas. Rompe, y se mete, no sé por qué… Se da la vuelta y dice ya, súbete, vamos para la casa. Yo me fui con una adrenalina como ‘ohh qué es esto. Yo también quiero hacerlo’. Y después para donde ibas, ibas en auto”, señaló.

Después, los delitos fueron subiendo de nivel. “No me gusta hablar de eso, pero igual ha sido parte de mi infancia porque era menor de edad. No es excusa, pero es más fácil. Hoy en día, no hay forma que me quisiera meter en un mundo así. Me da dolor porque uno hace sufrir a gente. Yo lo hacía por odio que estaba teniendo al mundo“, dijo.

“Tenía un récord de un minuto y trece segundos”, contó – Canal 13

DJ Méndez reveló que comenzaron a realizar distintos tipos de asaltos, aunque nunca le disparó a nadie. “Tuve la suerte de no haber llegado tan lejos”, dijo, indicando que la primera vez que estuvo en prisión, fue cuando lo fueron a buscar a su casa debido a los 16 robos que había cometido.

“Me acuerdo que fue un día que no fui al colegio, estaba haciendo la cimarra. Despierto porque sentí algo helado aquí (en su cabeza). Me voy a dar vuelta y escucho en sueco: ‘no te muevas o te disparo’. Después siento que se tiraron encima. Mi mamá vio ese momento. Me da dolor por mi madre. Cómo me sacan de ahí, me ponen una polera para llevarme a la patrulla. Mientras supe que estaban buscando al resto de la banda. A mi mamá la empujaron. Fue terrible“, recordó.

El cantante reveló que estuvo un mes y medio encerrado en un calabozo, en donde era interrogado todos los días. Méndez tenía 16 años. “Te dejaban media hora salir a tomar aire, a fumar, no sé. Después me llevaron a una cárcel de menores y ahí estuve un par de meses. De ahí me dieron la oportunidad de salir, hasta que llegué a un estudio musical y ahí cambia toda mi vida“, dijo.