Selena Quintanilla: Así reveló su crimen Yolanda Saldivar

Selena Quintanilla se convirtió en poco tiempo en una de las cantantes de música latina más queridas y su talento la estaba llevando al punto más alto de su carrera.

Los sueños de la cantante fueron truncados con apenas 26 años cuando Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y amiga, le arrebató la vida de un disparo.

A pesar de su corto tiempo en la industria musical, Selena marcó un antes y un después en géneros como el tex-mex, la ranchera y la cumbia, dejando un legado inolvidable.

Yolanda y su versión del momento en el que murió Selena Quintanilla

Selena: la serie, producción de Netflix hizo recordar a sus fanáticos algunos momentos de la estrella, incluso sacó a la luz la entrevista que ofreció Yolanda Saldivar desde la cárcel, sobre el momento del asesinato.

La criminal se encunetra tras las rejas desde que cometió el crimen y fue condenada a cadena perpetua en la Unidad Mountain View en Gatesville.

Yolanda ofreció su versión de los hechos el 31 de marzo de 1995, frente para la periodista María Celeste, en donde aseguró que su muerte fue un accidente y que sería ella quien se asesinaría.

La disputa se generaría luego de una discusión sobre un secreto de la interprete de ‘Cómo una flor’.

“En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije vete. Ella estaba llorando profundamente diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: yo nunca voy a revelar el secreto”, contó.

Agregó que “la pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: yo no te dejo por ninguna otra persona. La pistola me la puse en mi sien y le dije: quiero que te vayas hija mía, vete. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar. Donde ella iba para la puerta le dije yo: no cierres la puerta. Donde le dije eso, se me fue el tiro”.

Su versión de los hechos nunca fue creíble para las autoridades quienes al rearmar los hechos establecieron que Saldivar le robaba a Selena y fue cuando estaba a punto de despedirla la citó engañada al Hotel Days Inn en Corpus Christi para cometer el crimen.