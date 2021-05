¿Jennifer López y Ben Affleck retomarán la boda? Este es el lujoso anillo con el que se comprometieron hace 17 años

Jennifer López y Ben Affleck parece que retomarán lo que un día fue su relación, luego de que la diva terminara su relación con el beisbolista Alex Rodríguez.

La pareja estuvo comprometida hace algunos años y recientemente se han dejado ver en varias oportunidades muy acaramelados, lo que ha generado rumores de un nuevo romance que podría llevar a cabo el compromiso que dejaron pendiente.

J.Lo y Ben se conocieron durante las filmaciones de la película ‘Una relación peligrosa’, en ese entonces la cantante se encontraba casada con el bailarín Cris Judd, tras su divorcio comenzó a salir con el galán de Hollywood.

Fue en 2002 cuando Ben le propuso matrimonio, el cual no se llevó a cabo “debido a la excesiva atención mediática”, según un comunicado publicado por ambos.

Luego de cancelar la ceremonia, la relación llegó al quiebre.

El gran anillo de Jennifer López

La interprete presumió en aquel entonces el enorme diamante rosa que le obsequió Ben de la joyería Harry Winston.

La lujosa pieza es un diamante rosa de 6.1 quilates con un costo de 1.2 millones de dólares.

Según relató la misma actriz, tras su separación entregó el anillo y reveló que fue en ese momento en el que conoció a la actriz y cantante Barbra Streisand.

“Bárbara se acercó… y lo primero que me dijo es que si podía ver el anillo que me habían regalado. Yo se lo enseñé y entonces empezó a preguntarme cómo llevaba lo de ser famosa, cosa que me pareció de lo más extraña viniendo de alguien como ella, una de las mujeres más conocidas del mundo”, contó.

Han transcurrido 17 años de aquella historia de amor inconclusa y fue este 2021 cuando se reunieron nuevamente.

La pareja fue captada hace unas semanas en un automóvil en el estado de Montana, donde se posee un chalet el actor.

Según TMZ, Affleck y J.Lo se contactaron nuevamente a través de correos electrónicos.

“Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Una química increíble”, confesó una fuente cercana a la bailarina a People.