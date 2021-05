Jennifer López no se niega al amor y estos son los hombres que han conquistado su corazón

Si algo ha dejado claro Jennifer López es que no se queda en una relación donde no sea feliz, o no sienta amor, y así lo ha demostrado a lo largo de su vida con los diferentes amores que ha tenido.

A sus 51 años J.Lo se mantiene como toda una diva gracias a su impecable trayectoria en su carrera, la cual ha forjado con dedicación, sin embargo, su vida sentimental no parece tener el mismo éxito, pues como dicen por ahí no todo es perfecto.

Tras su ruptura con el ex beisbolista Álex Rodriguez por una supuesta infidelidad se ha podido ver a la interprete paseando con su ex Ben Affleck, al parecer quedan cenizas de lo que una vez fue fuego.

Estos han sido las historias de amor de Jennifer López

Lo cierto es que la cantante pasa bastante rápido sus despechos por amor y la montaña rusa que maneja con sus relaciones, lo demuestra.

Recordemos cuales han sido los amores que han sido protagonistas en la vida de Jennifer López.

David Cruz

David Cruz y Jennifer Lopez vivieron un romance que comenzó en la adolescencia (Foto: @lilisplacex)

Con apenas 15 años y recién incursionando en el mundo de la actuación Jennifer inició su romance con el actor David Cruz con quien duró 10 años de su vida. De un momento a otro se conoció que se separaban sin detalle alguno.

Wesley Snipes

Los actores se conocieron en el rodaje de Asalto al tren del dinero.

Tras su ruptura con Cruz Jennifer conoció a Snipes en un set de película y mantuvo una relación de pocos meses por lo que no dieron mucho de qué hablar.

Ojani Noa

Ojani Noa fue el primer esposo de J.Lo. Foto. GTRES

La cantante se enamoró perdidamente de Ojani con quien decidió llegar al altar, luego de conocerse en un bar en Miami en 1996. Su matrimonio fue por todo lo alto y contó con la presencia de figuras como Oliver Stone y Christian Castro.

Sin embargo, el amor duró muy poco, con solo un año de convivencia decidieron divorciarse lo que los llevó a grandes conflictos judiciales.

P. Diddy

La relación con el rapero fue alocada según Jennifer. Foto: Getty Images

La diva se involucró sentimentalmente con el rapero en 1999 y fue el quien la ayudó a producir su On the 6, el primer álbum de J.Lo y con el cual tuvo un gran éxito.

En una entrevista realizada en 2019 a la cantante aseguró que se trataba de una relación “loca y tumultuosa que terminó en una explosión”.

Criss Judd

Criss se convirtió en el segundo esposo de Jennifer. Foto: GTRES

Criss se convirtió en su segundo esposo, de quien se enamoró profundamente y en 2011 se dieron el ‘sí’ frente al altar. A pesar de que parecían estar muy feliz la relación duró apenas unos meses.

“Nuestra relación desafortunadamente no resultó, así de simple. Jennifer es fantástica, eso es más que evidente. Cualquiera que diga que no sigue siendo muy atractiva estaría mintiendo”, dijo el coreógrafo en una entrevista en 2014.

Ben Affleck

Tras su ruptura con Álex Rodríguez, Jennifer al parecer retoma su romance con Ben Affleck. Foto: The Grosby Group

Ben se convirtió en uno de los amores bonitos de Jennifer, incluso casi llegan al altar pero tras hacerse pública su relación en 2002, año en donde Ben era uno de los actores más cotizados, la invasión de los paparazzi y la constante persecución hizo que la pareja se separara y quedara sin efecto la propuesta de matrimonio.

Marc Anthony

Marc Anthony fue su tercer esposo y padre de sus mellizos. Foto: Shutterstock.

El puertorriqueño se convirtió en el padre de sus mellizos: Emme y Maximilian, es el romance más sonado de la cantante. Desde 2004 compartieron juntos hasta el 2011 cuando decidieron ponerle fin a su matrimonio.

Aunque surgieron muchos rumores de que habían quedado en malos términos, se les ha visto en más de una oportunidad compartiendo en familia junto a sus hijos.

Casper Smart

La relación con Casper duró muy poco, uno de las veces que se les vio juntos fue en los Golden Globe. Foto: ABC

Era uno de los bailarines de la cantante y fue el mismo quien confirmó los rumores de la relación. El romance duró apenas unos meses pero se mantuvo en los titulares de los medios de farándula por un buen tiempo.

Maksim Chmerkovskiy

Su relación nunca fue confirmada pero en más de una oportunidad se les vio muy acaramelados. Foto: Wireimage

La aventura con Maksim nunca fue confirmada por ambos pero los rumores delataron un posible romance que surgió con el bailarín entre coreografías y ritmos musicales.

Drake

Los cantantes compartieron juntos en más de una oportunidad de manera muy romántica. Foto: Instagram

La pareja fue fotografiada en más de una oportunidad donde se mostraban bastante cariñosos, sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca la relación.

Álex Rodríguez

J.Lo y Álex se separaron recientemente tras rumores de infidelidad. Foto: Associated Press

El ex jugador de los Yankees fue la pareja de Jennifer López durante los últimos cinco años (2017-2021), hace un mes dieron a conocer su separación y aunque no detallaron el motivo, muchos afirman que se trató por una infidelidad de Rodríguez y la desconfianza que sentía López.