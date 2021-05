Isla Fisher habla por primera vez sobre su vida privada y te sentirás identificada

Isla Fisher es sin duda una de las actrices más herméticas del espectáculo. A pesar de que suele estar en producciones exitosas y llamar la atenció por su cabellera pelirroja a donde va, es poco lo que se sabe de ella en su vida privada.

Fisher tiene una de las relaciones más estables del momento (quizá ese hermetismo los ha ayudado a ambos a mantener su relación libre de escándalos). La actriz conoció a Sacha Baron Cohen en 2002 y desde 2004 han estado felizmente casados. Lejos de ser el centro de atención, la pareja casada mantiene su relación y su vida familiar muy tranquilas.

Recientemente la actriz concedió una entrevista con Marie Claire Australia como pocas veces en las que habló de lo caótico que puede ser su día a día.

Isla aseguró que nunca publicará fotos de sus hijos en sus redes sociales para cuidar su imagen y privacidad. Ella es una madre ferozmente protectora y no podemos estar más de acuerdo con su forma de pensar.

Como fans, muchas veces exigimos a nuestras estrellas favoritas mostrar la intimidad de su hogar sin embargo, el reciente caso de Sophie Turner y el furioso reclamo frente a la publicación de fotos no autorizadas de su hija coinciden con lo que quiere Isla para sus hijos: una vida normal, lejos de las cámaras.

La crianza de los hijos no es nada fácil; está llena de presiones y expectativas poco realistas en torno a cómo debemos ser y actuar para ser consideradas perfectas. El mundo espera que todo sea como en las películas donde la mujer siempre se ve feliz mientras mantiene su hogar perfecto. Pero en la vida real no siempre se puede mantener la cordura.

La actriz conoce muy bien las presiones de la industria pues siempre ha estado bajo los reflectores. Ella sabe que los niños se vuelven blanco fácil de paparazzis o de internautas que sólo buscan criticar por lo que es muy cuidadosa cuando se trata de sus hijos.

“Ellos también tienen derechos. Es una decisión muy consciente, y realmente me sentiría realmente repugnante conmigo mismo si usara a mi familia para vender algo. No me sentaría bien. con mis valores “.