“Hippie”: Jorge Zabaleta sorprende con look en fotografía de hace 15 años

Una gran sorpresa fue la que se llevaron los seguidores de Jorge Zabaleta, cuando este compartió un antiguo registro de su participación en la teleserie Hippie, de Canal 13. Se trata de una fotografía en la que aparece caracterizado como Martín Hidalgo, un estudiante de medicina que lucha contra las desigualdades sociales de la época.

“Hippie… 2004-5“, escribió brevemente junto a la fotografía. Jorge Zabaleta detalló que la imagen data de hace 15 años aproximadamente, fecha en la que se grabó la recordada teleserie.

Las reacciones fueron inmediatas y muchos de sus seguidores se mostraron sorprendidos con la publicación. “Martín Hidalgo, uno de los protagonistas más nobles de las teleseries“, dijo una persona, mientras que otra contó una situación más personal. “Aunque no lo crea ese personaje me hizo entrar en la política universitaria, y hasta el día de hoy confiar que un nuevo Chile es posible”, señaló.

Jorge Zabaleta como Martín Hidalgo en “Hippie” – Instagram

Otras personas reaccionaron con comentarios más breves, como “Amé está teleserie”, “Muy hermoso”, y “Me encantó esa teleserie”.

Jorge Zabaleta fue encarado por Pamela Díaz

Durante el último año, Jorge Zabaleta se ha posicionado como uno de los rostros más activos en redes sociales gracias a su participación en las transmisiones junto a Pancho Saavedra.

Recientemente, el actor fue encarado por Pamela Díaz, debido a sus dichos sobre la relación de la animadora con Jean Philippe Cretton. Las declaraciones del actor se remontan a noviembre del año pasado, cuando en un capítulo de Socios, el actor insistió en que no quería referirse al viaje de la Fiera y al periodista en México.

Tras su negativa, los integrantes del programa hablaron sobre sus reacciones luego que la pareja confirmara su relación. En ese instante, Jorge Zabaleta intervino en la conversación con una frase que sacó risas. “Yo dije ‘oh, este conche… ¡Qué ganas de hacerlo levitar a patás en la raja!’“, dijo.

Pamela Díaz: “Te desubicaste”

Meses después de las llamativas declaraciones de Jorge Zabaleta, Pamela Díaz abordó el tema durante su participación en la transmisión de Cuento Corto a la que fue invitada. La animadora dijo que tenía dudas sobre su participación en el programa, “porque este otro es bien desubicado“.

“¿Quién es desubicado?”, preguntó Jorge Zabaleta, recibiendo una sincera respuesta por parte de la animadora. “Tú Pancho no poh, pero tú poh George (Jorge), tú eres desubicado. Tú estai en pareja, yo estoy en pareja, y yo dije en algún momento le puede hacer ruido a mi pareja que alguien diga ‘te voy a pegar una patá en la raja porque estás…’. No sé, lo vi en Glamorama”, explicó la Fiera.

Sin embargo, Jorge Zabaleta se defendió indicando que lo sacaron de contexto. “Nooo. Yo al joven lo conozco hace muchos años. Yo trabajé ocho años en TVN (…) No somos amigos, Pamela, no quiero ser amigo tampoco. No quiero ser amigo a menos que reporte algún rédito económico, pero así no quiero ser amigo de él”, señaló.

“Y te voy a decir una cosa: a mí me cae muy bien, lo tengo en alta estima, incluso lo sigo hasta en Instagram, en ningún caso lo quise ofender ni nada”, agregó. “Pero yo encontré que te desubicaste en un momento“, comentó Díaz.