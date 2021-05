“Te desubicaste”: Pamela Díaz encaró a Jorge Zabaleta tras dichos sobre su relación

Un cómico momento fue el que se vivió durante una transmisión en vivo del programa Cuento Corto, cuando Pamela Díaz encaró a Jorge Zabaleta por sus dichos sobre su relación con Jean Philippe Cretton.

Las declaraciones del actor se remontan a noviembre del año pasado, cuando en un capítulo de Socios, el actor insistió en que no quería referirse al viaje de la Fiera y al periodista en México.

Tras su negativa, los integrantes del programa hablaron sobre sus reacciones luego que la pareja confirmara su relación. En ese instante, Jorge Zabaleta intervino en la conversación con una frase que sacó risas. “Yo dije ‘oh, este conche… ¡Qué ganas de hacerlo levitar a patás en la raja!’“, dijo.

“Te odio, hueón, te odio“, agregó, a la vez que Pancho Saavedra explicó que al actor le gustaba tanto Pamela Díaz, que incluso se robó una gigantografía de Malta Morenita en la que aparecía la animadora.

Pamela Díaz lo encaró en vivo

Meses después de las llamativas declaraciones de Jorge Zabaleta, Pamela Díaz aprovechó de encararlo durante su participación en la transmisión de Cuento Corto a la que fue invitada.

“Voy a trasparentar algo. Yo hice este live porque obviamente Pancho me cae muy bien y somos amigos hace mucho tiempo, aunque no nos veamos, pero somos amigos. Y yo decía igual que heavy, porque este otro es bien desubicado“, partió diciendo.

“¿Quién es desubicado?”, preguntó Jorge Zabaleta, recibiendo una sincera respuesta por parte de la animadora. “Tú Pancho no poh, pero tú poh George (Jorge), tú eres desubicado. Tú estai en pareja, yo estoy en pareja, y yo dije en algún momento le puede hacer ruido a mi pareja que alguien diga ‘te voy a pegar una patá en la raja porque estás…’. No sé, lo vi en Glamorama”, explicó.

“Yo dije ‘este hueón está loco’. ¿Te acuerdas cuando yo empecé a salir con Jeanphi? Este dijo que, según él, como que yo era su amor platónico, primero era la Kate del Castillo, cosas así, ¿te acuerdas?“, agregó, recordando que el actor dijo que “lo levantaría a patás en la raja’. Yo dije ‘este hueón está loco’. Dije ‘qué fuerte'”.

Pamela Díaz recordó los dichos de Jorge Zabaleta sobre su relación con Jean Philippe – Instagram

Sin embargo, Jorge Zabaleta se defendió indicando que lo sacaron de contexto. “Nooo. Yo al joven lo conozco hace muchos años. Yo trabajé ocho años en TVN (…) No somos amigos, Pamela, no quiero ser amigo tampoco. No quiero ser amigo a menos que reporte algún rédito económico, pero así no quiero ser amigo de él”, señaló.

“Y te voy a decir una cosa: a mí me cae muy bien, lo tengo en alta estima, incluso lo sigo hasta en Instagram, en ningún caso lo quise ofender ni nada”, agregó. “Pero yo encontré que te desubicaste en un momento“, indicó Pamela Díaz.

“¡¿Por qué?! No es lo mismo leer algo que escucharlo, perdóname. Me sacaron de contexto. Me sacaron de contexto“, se excusó el actor. Por su parte, Pancho Saavedra respaldó a su colega. “Me extraña que pises el palito con estas cosas. Yo escuché, lo sacaron de contexto”, insistió.