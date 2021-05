Adriana Barrientos terminó a las lágrimas tras polémica con Joche: “No me merezco que me haga esto”

Nuevos detalles han salido a la luz tras el conflicto entre Joche Bibbó y Adriana Barrientos, luego que el argentino se negara a estar en un capítulo de Zona de Estrellas al que la modelo fue invitada.

Según consigna Mira lo que Hizo, el argentino “se metió a maquillaje y se la encontró. Partió furia a las oficinas y dijo que por qué la habían invitado, ‘si saben que yo la odio, ha hablado pestes de mí’“. Posteriormente, catalogó el hecho como una “falta de respeto” y se negó a formar parte del episodio.

Adriana Barrientos se refirió al hecho durante una transmisión en vivo, indicando que el argentino “me violentó psicológicamente“. “Es una persona que ya me ha bajado de eventos… Aunque ustedes no lo crean. De hecho, la última vez fue super complicado para mí porque fue en el tiempo que yo tenía el tumor en las cuerdas vocales”, dijo.

Adriana Barrientos rompió en llanto

Tras hablar sobre el desaire de Joche Bibbó en el programa de Zona Latina, la modelo tocó el tema en una nueva transmisión, en la que se la vio visiblemente afectada.

“Este niño ha venido hace mucho rato en mi contra. Nunca, nunca, nunca, nunca le dije algo malo. Nunca me tocó referirme a él, creo que ni siquiera en un panel de farándula”, dijo entre lágrimas.

“Yo me enteré de este odio que me tiene el Joche, insólito, porque no lo conozco de nada, no conozco a su familia… Esto partió hace mucho tiempo, en febrero del 2020, cuando a mí me dio un tumor espantoso en la garganta. En ese tiempo, debido a la terapia había perdido mi pelo, estaba mal y no podía trabajar. Cuando me sentí un poco mejor (…) me ofrecieron un trabajo en Iquique y me contrataron para un evento“, contó.

“Me conseguí esa peguita y llega este niño a pito de nada y le dice a la productora que simplemente él va a estar animando, que yo estaba fea y que prefería no animar conmigo. En esa oportunidad a mí me bajaron. Yo no lo podía creer porque nunca había tenido un problema con él”, detalló, indicando que se consiguió su número de teléfono para hablar con él.

Adriana Barrientos habló sobre su mala relación con Joche Bibbó – Instagram

“Yo súper humildemente me conseguí su número de teléfono, apelando a la buena voluntad de él. Tengo los mensajes hasta el día de hoy, y se negó a atenderme el teléfono. Yo hasta última hora creyendo que esto no tenía nada que ver con él, y me negaba eso. Simplemente se burló de mí. Se burló de mí, se desentiende completamente del tema, se burla de mí, se burla de que en ese minuto yo estaba súper mal y el tipo me baja del evento. Tuvimos una conversación por WhatsApp súper fea y le respondí ‘cómo es posible'”, señaló.

“Me tiene un odio terrible”

Posteriormente, la modelo expresó su molestia frente al actuar del argentino. “Publicando que me tiene un odio terrible… Obviamente pensé que el día de ayer iba a estar en el panel, que no le iba a importar, y resulta que no es así. Veo no solamente que no participó, sino que además fue con un discurso de odio que yo no me lo merezco de parte de él“, dijo.

“No merezco una noticia así de fuerte. No me lo merezco. Yo no tengo palabras para decirle nada feo a él. Simplemente que creo que no me merezco que él me haga a mí esto. Nunca lo veté de un trabajo, nunca me referí con malas palabras a él, y creo al día de hoy que abusa y sigue abusando. Me parece terrible, me parece dramático, más al día de hoy cuando estamos con el slogan #niunamenos que es alguien con un discurso de odio súper fuerte. Me parece que no corresponde”, sostuvo.