La emoción de Sergio Lagos tras muerte de madre de Raquel Argandoña: “No me imagino sin mi vieja”

La muerte de la madre de Raquel Argandoña fue abordada por el panel del Bienvenidos la mañana del pasado lunes. Tonka Tomicic y Sergio Lagos se refirieron al tema recordando la cálida y estrecha relación que existía entre la ex integrante del programa y su progenitora.

Sergio Lagos empatizó con la opinóloga y trasladó su situación hasta un plano personal, en el que reconoció que no podría imaginar su vida sin su madre. “No me imagino yo sin mi vieja. Ella está aquí con nosotros, dando vueltas, conversa. Me cuesta mucho ponerme en la situación en la que ya no estaría. Por lo mismo trato de conectarme con ella en lo más profundo”, dijo.

Sergio Lagos: “Con mi vieja nos une todo” – Canal 13

“Ayer estuve con ella, estuve con la mamá de mis hermanos el día sábado también. Y he sido privilegiado: tengo a mi madre y tengo también a Miriam, que es la mamá de mis hermanos con quien tengo un lazo muy fraterno. Con mi vieja nos une todo, la música, la reflexión, el espíritu, las ganas”, agregó.

Sergio Lagos hizo un llamado a reconectarse

En medio de su testimonio, el animador del programa reflexionó en torno a los lazos que muchas veces se pierden en el entorno familiar. En este sentido, hizo un llamado a restablecer los lazos. “Si no los has hecho, si has perdido ese contacto, si has dejado pasar, si tienes algún conflicto no te frenes, porque en algún minuto no están y esa pérdida no debe ser fácil de sobrellevar“, señaló.

“Cuando se va alguien, queda esa suerte de vacío, pero tengo la certeza de que cuando uno está conectado de forma esencial con alguien, ni siquiera la muerte los separa”, cerró.