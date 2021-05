Maura Rivera recordó el problema de salud de Mark González: “Siento que lo podía haber perdido”

El nuevo invitado de De tú a tú fue el ex futbolista Mark González, cuya salud se vio comprometida hace poco más de un mes debido a una miopericarditis. Su esposa Maura Rivera fue la primera en entregar detalles sobre su estado de salud, aunque en aquella oportunidad aseguró que se trataba de un infarto al miocardio.

“Mark sufrió un infarto agudo del miocardio, y lo cuento ahora y aquí para que sepan que no todo lo que se muestra en redes sociales siempre es lindo; que somos personas al igual que todos ustedes, que hay momentos de bajón y de miedo y, por sobre todo, disfruten cada minuto de su vida“, había dicho la bailarina.

El tema fue abordado nuevamente en conversación con Martín Cárcamo, quien fue hasta la casa de los famosos para ahondar en los aspectos más íntimos de su vida. Sobre el complejo momento que enfrentó, Mark González señaló: “Estoy súper bien y muy agradecido del cariño de la gente. De verdad que uno nunca termina de sorprenderse, pero el cariño siempre me lo han hecho ver. Claramente fue un episodio complicado”.

Mark González habló sobre el problema de salud que lo afectó – Canal 13

El ex futbolista explicó que comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, siendo esta su primera alarma. “Me vino un día domingo, y no paró más desde las 12 de la noche que me quedé dormido. Eran dolores de 15 a 20 minutos, y este no me paró hasta las 4 de la mañana. Estaba con Maura. Me levanto, ella se despierta y pregunta: ‘¿qué pasó?’. Le digo ‘me voy a la clínica, me duele el pecho‘”, contó.

Maura Rivera: “Yo creo que es lo más fuerte que me ha pasado”

Tras el testimonio de Mark, Maura Rivera relató lo que fueron minutos de angustia para ella y su familia. “Fue un proceso de angustia tan fuerte que me empezó a doler el cuerpo. Me comencé a sentir tan mal, tan débil, entre el estrés y todo. Hasta que pude hablar con él y me cuenta esta situación. Durante todos los días me puse en todos los escenarios. Yo creo que es lo más fuerte que me ha pasado porque Mark no le toma el peso a las cosas, pero de verdad fue angustiante”, dijo.

“Me puse en el peor escenario, miraba a los niños y pensaba en ‘¿qué les digo?’. Uno nunca se pone en el escenario de que a tu pareja le pueda pasar algo. Uno nunca piensa en esas cosas. ¿Por qué estaba con tanta angustia? ¿Por qué estaba en una cosa tan incierta?”, agregó.

Maura Rivera recordó el complejo momento que enfrentó junto a su familia – Canal 13

Maura Rivera comentó que su esposo estuvo tres días en la clínica hasta que finalmente le dieron el alta. “Mark no le tomaba el peso a la situación. Hasta el día que volvió, yo lo trataba como hueso santo, que no le vaya a pasar nada, no rabiar, tranquilo (…) Él había pasado situaciones límites con la muerte. Porque tuvo una experiencia con el fútbol. Pero no sé por qué yo tenía la sensación de que iba a estar todo bien. Esta es la primera vez que me pasa que siento que lo podía haber perdido. Es la primera vez que tenía esa sensación de angustia”, explicó.