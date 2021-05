“Que deje el copete”: Adriana Barrientos en picada contra Pamela Díaz tras aparecer en transmisión en vivo

Su paso por Zona de Estrellas no estuvo exento de polémicas, y hoy Adriana Barrientos llama la atención debido a sus dichos sobre Pamela Díaz. La modelo arremetió contra la animadora luego de su participación en el programa Cuento Corto, junto a Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, en donde se la vio acompañando la conversación con un vaso de vino.

Este detalle no pasó inadvertido por la ex chica reality, quien emitió un particular comentario en el programa de Zona Latina. “El único consejo que se le puede dar a la Pamela Díaz es que deje el trago, está con un vaso de trago y hablando tonteras en estado de ebriedad”, señaló, según consigna Mira lo que Hizo.

“Vas a poder ver el vaso lleno y como iba bajando a medida que va hablando”, agregó, ante la impresión de panelistas como Vasco Moulian, quien le preguntó su opinión en torno a la animadora.”¿Tú crees que la Pamela tiene problemas con el alcohol?“, dijo.

“Cada vez que sale al aire, más en estos programas de internet, figura siempre con una copa en la mano y cuando la gente toma trago dice cosas de las cuales después se arrepiente“, destacó Adriana Barrientos.

Adriana Barrientos arremetió contra Pamela Díaz tras su participación en “Cuento Corto” – Zona Latina

Vasco Moulian: “Sí los veo tomando en exceso”

Por su parte, Moulian dio a conocer su percepción en torno a estas transmisiones en redes sociales. “Estos influencer que son Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta, la Pame, me parece que sí están haciendo los programas en estado de ebriedad. Yo cuando me meto a los lives sí los veo tomando en exceso, porque muchas veces los auspician las mismas marcas de trago, cosa que no me parece”, sostuvo.



“Es una sociedad que está alcoholizada, en Chile el nivel de copete es muy alto, entonces que los influencers estén influenciando a personas a tomar trago me parece que está mal“, agregó, hablando desde su propia experiencia. “Soy una persona que tengo problemas con el tema”, dijo, aconsejando “que tomen con moderación para que no salgan con la lengua tramposa”.